Яке свято 19 листопада 2026 року / © ТСН

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19 листопада 2026 року — четвер. 1729-й день війни в Україні.

Яке свято 19 листопада

19 листопада віряни святкують День пам’яті пророка Авдія / © pexels.com

19 листопада віряни святкують День пам’яті пророка Авдія. Один із дванадцяти малих пророків Старого Завіту. Він є автором найкоротшої книги Біблії, яка складається лише з 21 вірша. Авдій пророкував про покарання народу Едому за жорстокість до ізраїльтян, зраду та гординю. Він передрікав падіння Едому й відновлення справедливості для народу Ізраїлю.

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19 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день чоловіків / © pexels.com

19 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день чоловіків. Свято започаткували 1999 року в Тринідаді і Тобаго з ініціативи доктора Джерома Тілуксінгха, викладача історії Університету Вест-Індії. Мета цього дня — привернути увагу до здоров’я чоловіків, їхнього психологічного добробуту, соціальних проблем і важливості позитивних чоловічих прикладів для суспільства. Також свято нагадує про роль чоловіків у вихованні дітей, підтримці родини та розвитку громади.

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19 листопада Всесвітній день книги рекордів Гіннеса / © pexels.com

Також 19 листопада Всесвітній день книги рекордів Гіннеса. Свято вперше провели 2004 року, щоб відзначити успіх книги рекордів Гіннеса, яка стала найпопулярнішим у світі виданням, захищеним авторським правом. Історія книги розпочалася 1955 року. Її поява пов’язана з ідеєю сера Г’ю Бівера, керівника пивоварної компанії Guinness. Після суперечки про те, який птах є найшвидшим у Європі, він запропонував створити довідник, який допомагав би знаходити відповіді на подібні запитання. Першу книгу підготували брати Норріс і Росс Мак-Віртери.

19 листопада Міжнародний день жінок-підприємців / © pexels.com

А ще 19 листопада Міжнародний день жінок-підприємців. Свято присвячене жінкам, які розвивають власну справу, створюють компанії, керують бізнесом і роблять внесок в економіку своїх країн. Ініціаторкою створення свята стала американська підприємниця та громадська діячка Венді Даймонд. Вперше Міжнародний день жінок-підприємців відсвяткували 19 листопада 2014 року в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

19 листопада святкують Міжнародний день філософії / © pexels.com

19 листопада святкують Міжнародний день філософії. Припадає на третій четвер листопада. Вперше цей день відсвяткували 2002 року, а 2005 року ЮНЕСКО офіційно проголосила його щорічною міжнародною подією. Головна мета свята — нагадати про значення філософії для розвитку людського мислення, культури, освіти та суспільства.

19 листопада Міжнародний день відмови від паління / © pexels.com

Також 19 листопада Міжнародний день відмови від паління. Припадає на третій четвер листопада. Історія цього дня бере початок у 1970-х роках у США. 1974 року американський журналіст Лінн Сміт закликав читачів своєї газети на один день відмовитися від сигарет. До ініціативи долучилися близько 150 тисяч людей. Згодом акція набула популярності, а третій четвер листопада закріпився як день відмови від куріння.

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19 листопада Міжнародний день пам’яті журналістів / © pexels.com

А ще 19 листопада Міжнародний день пам’яті журналістів. Ця дата присвячена журналістам і працівникам медіа, які загинули під час виконання професійних обов’язків, висвітлюючи важливі суспільні події, воєнні конфлікти та розслідуючи злочини. Головна мета дня — вшанувати пам’ять загиблих медійників, привернути увагу до небезпек журналістської професії та нагадати про необхідність захисту свободи слова.

19 листопада святкують Всесвітній день мурахоїдів / © pexels.com

19 листопада святкують Всесвітній день мурахоїдів. Свято присвячене мурахоїдам — незвичайним ссавцям, які живляться переважно мурахами та термітами. Його головна мета — привернути увагу до збереження цих тварин, захисту їхнього природного середовища та загроз, які виникають через діяльність людини.

19 листопада Всесвітній день туалету / © pexels.com

Також 19 листопада Всесвітній день туалету. Його запровадили, щоб привернути увагу до глобальної проблеми відсутності доступу до безпечних туалетів, чистої води та належних санітарних умов. Ініціатором свята стала Всесвітня туалетна організація, яка започаткувала його 2001 року. 2013 року Організація Об’єднаних Націй офіційно визнала цю дату міжнародним днем.

19 листопада День запобігання насильству над дітьми / © pexels.com

А ще 19 листопада День запобігання насильству над дітьми. Його мета — привернути увагу до проблеми насильства над дітьми, захистити права неповнолітніх і нагадати про необхідність допомоги постраждалим. Дату офіційно встановила Генеральна Асамблея ООН 7 листопада 2022 року. Відповідну резолюцію ухвалили, щоб посилити міжнародні зусилля з протидії сексуальній експлуатації, насильству та жорстокому поводженню з дітьми.

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19 листопада Міжнародний день цільного зерна / © pexels.com

19 листопада Міжнародний день цільного зерна. Свято присвячене популяризації цільнозернових продуктів, їхньої користі для здоров’я та важливості збалансованого харчування. Цільне зерно відрізняється від рафінованого тим, що зберігає всі три частини зернівки: оболонку, зародок і ендосперм. Завдяки цьому воно містить більше харчових волокон, вітамінів групи B, мінералів та інших корисних речовин.

19 листопада День соціального підприємництва / © pexels.com

Також 19 листопада День соціального підприємництва. Припадає на третій четвер листопада. Ініціатором проведення Social Enterprise Day стала британська організація Social Enterprise UK. Від 2017 року завдяки співпраці з міжнародними партнерами подія набула міжнародного масштабу. До неї долучаються соціальні підприємства, громадські організації та активісти з різних країн світу.

19 листопада Всесвітній день громадянина / © pexels.com

А ще 19 листопада Всесвітній день громадянина. Свято присвячене ідеї глобального громадянства, відповідальності людей одне перед одним і усвідомленню того, що всі жителі планети є частиною єдиної світової спільноти. Історія цієї дати пов’язана з американцем Гаррі Девісом — колишнім військовим льотчиком, який після Другої світової війни виступав за створення світового громадянства та об’єднання людей заради миру.

19 листопада святкують День працівників гідрометеорологічної служби в Україні / © pexels.com

19 листопада святкують День працівників гідрометеорологічної служби в Україні. Це професійне свято синоптиків, метеорологів, гідрологів та інших фахівців, які спостерігають за погодою, досліджують природні явища й забезпечують населення важливою інформацією про стан довкілля.

19 листопада День працівника скляної промисловості або скловиробника в Україні / © pexels.com

Також 19 листопада День працівника скляної промисловості або скловиробника в Україні. Це професійне свято людей, які працюють у сфері виробництва, обробки та художнього оформлення скла. Свято встановили 9 грудня 2003 року Указом Президента України № 1417/2003. Рішення ухвалили з огляду на вагомий внесок українських скловиробників у розвиток економіки країни та збереження багатовікових традицій скляної промисловості.

19 листопада Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози / © pexels.com

А ще 19 листопада Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози. Припадає на третій четвер листопада. Дата присвячена підвищенню обізнаності про рак підшлункової залози, профілактиці захворювання, ранній діагностиці та підтримці людей, які зіткнулися з цим діагнозом.

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