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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке 19 жовтня свято — все про цей день, яке церковне свято

19 жовтня, Всеукраїнський день відповідальності людини. Віряни вшановують пам’ять священномученика Теодора Ромжі. До Нового року залишилося 78 днів.

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Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 19 жовтня 2026 року

Яке свято 19 жовтня 2026 року / © ТСН

19 жовтня 2026 року — понеділок. 1698-й день війни в Україні.

Яке свято 19 жовтня

19 жовтня віряни святкують День пам’яті священномученика Теодора Ромжі / © pexels.com

19 жовтня віряни святкують День пам’яті священномученика Теодора Ромжі / © pexels.com

19 жовтня віряни святкують День пам’яті священномученика Теодора Ромжі. Він народився 14 квітня 1911 року в селі Великий Бичків на Закарпатті. Навчався в Римі, був висвячений на священника, а 1944 року, у віці лише 33 років, став єпископом. Після встановлення радянської влади на Закарпатті владика Теодор відмовився зректися єдності з Римом і перейти до Російської православної церкви. Попри тиск і переслідування, він продовжував служити та підтримувати греко-католицьких священників і вірян.

19 жовтня в Україні святкують Всеукраїнський день відповідальності людини / © unsplash.com

19 жовтня в Україні святкують Всеукраїнський день відповідальності людини / © unsplash.com

19 жовтня в Україні святкують Всеукраїнський день відповідальності людини. Дата пов’язана з українським громадським діячем і економістом Богданом Гаврилишиним — автором «Декларації відповідальності людини». Саме 19 жовтня є днем його народження. У своїй Декларації Гаврилишин наголошував, що зміни в суспільстві починаються не лише з державних інституцій, а й із відповідальності кожної людини. Йдеться про чесність із собою, турботу про здоров’я, повагу до інших, відповідальне ставлення до сім’ї, громади, довкілля та своєї країни.

19 жовтня Всесвітній день боротьби з раком молочної залози / © pexels.com

19 жовтня Всесвітній день боротьби з раком молочної залози / © pexels.com

Також 19 жовтня Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Рак молочної залози належить до найпоширеніших онкологічних захворювань у світі. Він переважно виникає у жінок, однак у рідкісних випадках може розвиватися й у чоловіків. Одним із головних чинників, що впливають на успішність лікування, є виявлення хвороби на ранній стадії.

19 жовтня Міжнародний тиждень профілактики отруєнь свинцем / © pexels.com

19 жовтня Міжнародний тиждень профілактики отруєнь свинцем / © pexels.com

А ще 19 жовтня Міжнародний тиждень профілактики отруєнь свинцем. Головна мета тижня — підвищити обізнаність про небезпеку впливу свинцю та заохотити країни до заходів, які допомагають запобігати отруєнням. Особливо небезпечним свинець є для дітей, оскільки навіть відносно невеликий вплив може негативно позначатися на розвитку нервової системи, навчанні та поведінці. Небезпека існує також для вагітних жінок.

19 жовтня Всесвітній день боротьби з болем / © pexels.com

19 жовтня Всесвітній день боротьби з болем / © pexels.com

19 жовтня Всесвітній день боротьби з болем. Ініціатива пов’язана з діяльністю Міжнародна асоціація з вивчення болю (IASP) та Європейська федерація болю. Перший глобальний день, присвячений боротьбі з болем, провели 2004 року. Особливу увагу приділяють хронічному болю, який може тривати місяцями або роками та суттєво впливати на сон, працездатність, рухливість і психологічний стан людини. Він може супроводжувати захворювання суглобів і хребта, мігрень, онкологічні та неврологічні хвороби, а іноді зберігатися навіть після усунення первинної причини.

19 жовтня Всесвітній день кісток і суглобів / © pexels.com

19 жовтня Всесвітній день кісток і суглобів / © pexels.com

Також 19 жовтня Всесвітній день кісток і суглобів. Мета таких заходів — нагадати про поширеність захворювань кісток, суглобів і м’язів, які можуть спричиняти біль, обмеження рухливості та втрату працездатності. До них належать остеопороз, артрит, остеоартроз, захворювання хребта та наслідки травм.

19 жовтня Всесвітній день гуманітарних дій / © pexels.com

19 жовтня Всесвітній день гуманітарних дій / © pexels.com

А ще 19 жовтня Всесвітній день гуманітарних дій. Головна мета цього дня — нагадати про значення гуманітарної допомоги та підтримати тих, хто працює або волонтерить у складних і небезпечних умовах. Це медики, рятувальники, волонтери, працівники благодійних і гуманітарних організацій та звичайні люди, які допомагають постраждалим. Основою гуманітарної діяльності є принципи людяності, нейтральності, неупередженості та незалежності. Допомога має надаватися людям відповідно до їхніх потреб незалежно від походження, переконань, соціального становища чи інших ознак.

19 жовтня День обізнаності про ЛГБТ-центри / © pexels.com

19 жовтня День обізнаності про ЛГБТ-центри / © pexels.com

19 жовтня День обізнаності про ЛГБТ-центри. Ініціатива виникла у США та пов’язана з діяльністю організації CenterLink, яка об’єднує громадські ЛГБТК+ центри. Такі осередки можуть надавати психологічну та соціальну підтримку, юридичні консультації, інформацію щодо здоров’я, проводити освітні заходи й створювати простір для спілкування.

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