Яке свято 2 грудня 2026 року / © ТСН

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2 грудня 2026 року — середа. 1742-й день війни в Україні.

Яке свято 2 грудня

2 грудня віряни святкують День пам’яті святого пророка Аввакума / © pexels.com

2 грудня віряни святкують День пам’яті святого пророка Аввакума. У своїх пророцтвах Аввакум звертався до Бога з питаннями про несправедливість, страждання праведників і зло у світі. Він пророкував покарання нечестивих народів і закликав людей зберігати віру навіть у найважчі часи.

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2 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день комп’ютерної грамотності / © pexels.com

2 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день комп’ютерної грамотності. Його мета — привернути увагу до важливості цифрових навичок і зробити комп’ютерні технології доступнішими для людей різного віку та соціального становища. Свято започаткувала 2001 року індійська організація NIIT на честь свого 20-річчя. Ініціатива виникла у відповідь на дослідження, які показали нерівномірний доступ до комп’ютерної освіти, зокрема серед жінок і дітей.

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2 грудня Міжнародний день боротьби за скасування рабства / © pexels.com

Також 2 грудня Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Дата пов’язана з подією 2 грудня 1949 року, коли Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами. Документ став одним із міжнародних кроків у протидії торгівлі людьми та сексуальній експлуатації.

2 грудня День безпородної собаки / © pexels.com

А ще 2 грудня День безпородної собаки. Це свято присвячене собакам змішаних порід, які часто залишаються без господарів і чекають на нову родину в притулках. День безпородної собаки започаткувала 2005 року американська захисниця тварин і фахівчиня з догляду за домашніми улюбленцями Коллін Пейдж (Colleen Paige). Головною метою ініціативи стало привернення уваги до собак, яких часто оминають під час вибору домашнього улюбленця через відсутність родоводу чи породистого походження.

2 грудня святкують Всесвітній день запобігання забрудненню / © pexels.com

2 грудня святкують Всесвітній день запобігання забрудненню. Його мета — привернути увагу суспільства до проблеми забруднення довкілля, нагадати про його вплив на здоров’я людей і закликати до відповідального використання природних ресурсів. Дата пов’язана з однією з наймасштабніших промислових катастроф в історії. У ніч проти 3 грудня 1984 року в індійському місті Бхопал стався витік токсичного газу метилізоціанату на заводі з виробництва пестицидів компанії Union Carbide. Катастрофа призвела до загибелі тисяч людей і спричинила тривалі проблеми зі здоров’ям у багатьох постраждалих.

2 грудня Міжнародний день модельної залізниці / © pexels.com

Також 2 грудня Міжнародний день модельної залізниці. Свято присвячене залізничному моделюванню — захопленню, яке об’єднує дітей і дорослих навколо створення мініатюрних копій справжніх залізниць, локомотивів, вагонів і цілих містечок. Ідея започаткувати цей день належить німецькому телеведучому Гаґену фон Ортлоффу, автору програми про залізниці Eisenbahn-Romantik. Уперше свято відзначили 2015 року за підтримки європейських організацій залізничного моделювання, зокрема MOROP.

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2 грудня День спеціальної освіти / © pexels.com

А ще 2 грудня День спеціальної освіти. Це день, присвячений розвитку спеціальної освіти, підтримці дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами, а також визнанню праці педагогів, асистентів учителів і батьків, які допомагають таким учням здобувати знання.

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