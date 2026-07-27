Яке свято 2 серпня 2026 року / © ТСН

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2 серпня 2026 року — неділя. 1620-й день війни в Україні.

Яке свято 2 серпня

2 серпня віряни святкують Перенесення мощів святого первомученика та архидиякона Стефана / © pexels.com

2 серпня віряни святкують Перенесення мощів святого первомученика та архидиякона Стефана. Святий Стефан був одним із семи перших дияконів Єрусалимської Церкви. За сміливу проповідь Євангелія його побили камінням приблизно 34–36 року, і він став першим мучеником християнства. Через кілька століть, 415 року, його мощі були чудесним чином віднайдені неподалік Єрусалима та урочисто перенесені до храму. На згадку про цю подію Церква встановила окреме свято.

2 серпня в Україні святкують День Повітряних Сил Збройних Сил України / © Getty Images

2 серпня в Україні святкують День Повітряних Сил Збройних Сил України. Припадає на першу неділю серпня. Свято було встановлене Указом Президента України 2007 року з огляду на важливу роль Повітряних Сил у забезпеченні обороноздатності країни. До складу Повітряних Сил входять винищувальна, бомбардувальна, штурмова та транспортна авіація, а також зенітні ракетні й радіотехнічні війська. Вони охороняють українське небо, відбивають повітряні атаки, прикривають важливі об’єкти та підтримують дії інших підрозділів Збройних Сил.

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2 серпня Міжнародний день поні / © pexels.com

Також 2 серпня Міжнародний день поні. Попри невеликий зріст, поні відрізняються великою силою, розумом і витривалістю. Історично вони допомагали людям перевозити вантажі, працювали на фермах і навіть у шахтах. Сьогодні поні найчастіше беруть участь у кінному спорті, іпотерапії та навчають дітей основам верхової їзди.

2 серпня Міжнародний день прощення / © pexels.com

А ще 2 серпня Міжнародний день прощення. Ідея цього дня полягає не в тому, щоб виправдовувати чужі вчинки чи забувати про завданий біль, а в тому, щоб позбутися тягаря негативних емоцій. Прощення часто розглядають як крок до внутрішнього спокою, емоційного зцілення та особистісного розвитку.

2 серпня святкують День сестер / © pexels.com

2 серпня святкують День сестер. Ідея Дня сестер полягає в тому, щоб нагадати про важливість родинних стосунків і висловити вдячність сестрам за турботу, дружбу та взаєморозуміння. Цього дня заведено телефонувати або навідуватися до сестер, дарувати невеликі подарунки, квіти чи листівки, згадувати спільні моменти та проводити час разом.

2 серпня День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь / © unsplash.com

Також 2 серпня День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. В Україні ця дата набула особливого значення після початку російської агресії у 2014 році. Саме воїни-десантники одними з перших стали на захист держави, проявивши мужність у боях за Донецький аеропорт, Савур-Могилу, Луганський аеропорт, Іловайськ, Дебальцеве та на багатьох інших напрямках. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року десантно-штурмові війська продовжили відігравати ключову роль в обороні України.

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