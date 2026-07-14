Яке свято 20 липня 2026 року / © ТСН

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20 липня 2026 року — понеділок. 1607-й день війни в Україні.

Яке свято 20 липня

20 липня віряни святкують День пам’яті святого пророка Іллі / © pexels.com

20 липня віряни святкують День пам’яті святого пророка Іллі. Він жив у IX столітті до Різдва Христового. Він ревно захищав віру в єдиного Бога та боровся з ідолопоклонством, закликаючи народ Ізраїлю до покаяння. Найвідомішим чудом пророка Іллі стало зведення вогню з неба на горі Кармель, що довело силу Бога перед жерцями Ваала. За переказами, Ілля також молитвою припинив посуху, воскресив сина вдови та був узятий на небо живим у вогняній колісниці, не зазнавши смерті.

20 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день шахів / © pexels.com

20 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день шахів. Це свято присвячене одній з найдавніших і найінтелектуальніших ігор у світі, яка об’єднує мільйони людей незалежно від віку, професії чи країни. Дату обрали не випадково — саме 20 липня 1924 року в Парижі була заснована Міжнародна шахова федерація (FIDE). Ініціатором свята стала ЮНЕСКО, а з 1966 року його почали відзначати на міжнародному рівні. 2019 року Генеральна Асамблея ООН офіційно визнала 20 липня Всесвітнім днем шахів.

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20 липня Міжнародний день Місяця / © pexels.com

Також 20 липня Міжнародний день Місяця. Це свято було проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 2021 року, щоб вшанувати одну з найвидатніших подій в історії людства — першу висадку людей на Місяць, яка відбулася 20 липня 1969 року під час місії «Аполлон-11». Саме цього дня астронавт Ніл Армстронг зробив свій знаменитий «маленький крок для людини, але величезний стрибок для людства», ставши першою людиною, яка ступила на поверхню Місяця. Незабаром до нього приєднався Базз Олдрін, а Майкл Коллінз залишався на орбіті в командному модулі.

20 липня Міжнародний день торта / © pexels.com

А ще 20 липня Міжнародний день торта. Це незвичайне свято присвячене не лише улюбленому десерту, а й дружбі, миру та єдності між людьми. Воно проходить під гаслом «I CAKE YOU», що можна перекласти як «Я прийду до тебе з тортом». Свято є досить молодим — уперше його відсвяткували 2011 року. Ініціатором стала міжнародна творча спільнота Kingdom of Love («Королівство Любові»), яка об’єднала кондитерів, музикантів, художників та інших митців. Першими до святкування долучилися дев’ять країн, серед яких була й Україна.

20 липня святкують Всесвітній день стрибка / © pexels.com

20 липня святкують Всесвітній день стрибка. Це незвичайне свято з’явилося 2006 року завдяки німецькому художнику Торстену Лаушманну, який запропонував людям у всьому світі одночасно підстрибнути, нібито щоб змінити орбіту Землі та зупинити глобальне потепління.

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