Яке свято 20 листопада 2026 року / © ТСН

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20 листопада 2026 року — п’ятниця. 1730-й день війни в Україні.

Яке свято 20 листопада

20 листопада віряни святкують День пам’яті преподобного Григорія Декаполіта / © unsplash.com

20 листопада віряни святкують День пам’яті преподобного Григорія Декаполіта. Він присвятив життя молитві, посту та духовному вдосконаленню, проповідував християнську віру й закликав людей до праведного життя. Особливо відомий своєю боротьбою проти іконоборства — руху, прихильники якого виступали проти шанування святих ікон. Після тривалих духовних подвигів Григорій вирушив проповідувати до Константинополя, Солуня та інших міст. За церковним переданням, він мав дар чудотворення та удостоївся чути ангельський спів.

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20 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день дитини / © pexels.com

20 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день дитини. Дата обрана невипадково: саме 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року — Конвенцію ООН про права дитини. Цей документ закріпив основні права кожної дитини незалежно від її походження, громадянства, мови чи соціального становища.

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20 листопада День захисту дітей в Україні / © pexels.com

Також 20 листопада День захисту дітей в Україні. Раніше День захисту дітей в Україні відзначали 1 червня. Таку дату встановили 1998 року відповідним указом Президента України. Однак 30 травня 2025 року Президент України підписав указ №355/2025, яким переніс святкування на 20 листопада. Відтоді українська дата збігається із Всесвітнім днем дитини, який відзначають у багатьох країнах світу.

20 листопада Міжнародний день педіатра / © pexels.com

А ще 20 листопада Міжнародний день педіатра. Професійне свято лікарів, які дбають про здоров’я дітей, допомагають їм долати хвороби та стежать за правильним фізичним і психічним розвитком. Педіатрія — окрема галузь медицини, яка вивчає особливості здоров’я, розвитку та лікування дітей від народження до повноліття.

20 листопада святкують Міжнародний день протидії булінгу / © pexels.com

20 листопада святкують Міжнародний день протидії булінгу. День, покликаний привернути увагу суспільства до проблеми цькування, нагадати про права постраждалих і важливість створення безпечного середовища для дітей, підлітків і дорослих.

20 листопада День пам’яті трансгендерів / © pexels.com

Також 20 листопада День пам’яті трансгендерів. Це міжнародна пам’ятна дата, присвячена вшануванню трансгендерних людей, які загинули внаслідок насильства, ненависті та дискримінації через свою гендерну ідентичність. Історія цієї дати почалася у США після вбивства Ріти Гестер — трансгендерної жінки, яку знайшли мертвою у власній квартирі в листопаді 1998 року в штаті Массачусетс.

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20 листопада Всесвітній день вазектомії / © pexels.com

А ще 20 листопада Всесвітній день вазектомії. Міжнародна інформаційна ініціатива, присвячена чоловічому репродуктивному здоров’ю та відповідальному плануванню сім’ї. Її головна мета — привернути увагу до ролі чоловіків у запобіганні небажаній вагітності та поширити достовірну інформацію про вазектомію як метод контрацепції.

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