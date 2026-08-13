Яке свято 20 серпня 2026 року / © ТСН

Реклама

20 серпня 2026 року — четвер. 1638-й день війни в Україні.

Яке свято 20 серпня

20 серпня віряни святкують День пам’яті святого пророка Самуїла / © unsplash.com

20 серпня віряни святкують День пам’яті святого пророка Самуїла. Один із найвидатніших пророків Старого Завіту, який жив приблизно в XI столітті до нашої ери. Він народився після щирих молитов своєї матері Анни, яка довго не могла мати дітей. На знак вдячності вона присвятила сина служінню Богові. Ще змалку Самуїл служив у святині та почув Божий голос, який покликав його до пророчого служіння. Він став останнім із суддів Ізраїлю та першим великим пророком після них. Самуїл помазав на царство спочатку Саула, а згодом — Давида, який став одним із найвідоміших царів Ізраїлю. Він закликав народ до вірності Богові, справедливості та покаяння.

Реклама

20 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день медичного транспорту / © pexels.com

20 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день медичного транспорту. Це професійне свято присвячене водіям швидкої допомоги, фельдшерам, парамедикам, пілотам санітарної авіації, екіпажам медичних вертольотів, а також працівникам, які транспортують пацієнтів у лікарнях. Історія медичного транспорту бере початок ще з давніх часів, однак сучасні служби швидкої допомоги почали активно розвиватися у XIX–XX століттях. Значний поштовх їхньому розвитку дали світові війни, коли виникла потреба швидко евакуювати поранених із поля бою до медичних закладів. Саме тоді були закладені принципи сучасної системи екстреної медичної допомоги.

Реклама

20 серпня Всесвітній день москітів (комарів) / © pexels.com

Також 20 серпня Всесвітній день москітів (комарів). Саме 20 серпня 1897 року британський лікар Рональд Росс довів, що самки комарів роду Anopheles переносять малярію. Це відкриття стало справжнім проривом у медицині та допомогло розробити ефективні методи профілактики й боротьби з хворобою.

20 серпня Всесвітній день ліні / © pexels.com

А ще 20 серпня Всесвітній день ліні. Попри назву, цей день не пропагує бездіяльність. Його головна ідея полягає в тому, що постійна зайнятість і перевтома можуть негативно впливати на фізичне та психічне здоров’я. Іноді найкраще, що можна зробити для власної продуктивності, — дозволити собі перепочинок. Вважається, що традиція святкування Всесвітнього дня ліні зародилася в Колумбії наприкінці XX століття. Згодом ідея поширилася в інших країнах як символ боротьби зі стресом, професійним вигоранням і культом безперервної роботи.

Новини партнерів