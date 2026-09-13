Яке свято 20 вересня 2026 року / © ТСН

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20 вересня 2026 року — неділя. 1669-й день війни в Україні.

Яке свято 20 вересня

20 вересня віряни святкують День пам’яті святого великомучника Євстратія і тих, що з ним / © pexels.com

20 вересня віряни святкують День пам’яті святого великомучника Євстратія і тих, що з ним. Християнський великомученик, який жив у IV столітті за часів переслідувань християн за імператора Діоклетіана. Він був воєначальником, але відкрито сповідував християнську віру. Разом з Євстратієм за віру постраждали Євгеній, Мардарій, Орест і Євстратійський пресвітер Авксентій. За переказами, мучеників катували й стратили за відмову зректися Христа. Євстратій мужньо прийняв смерть, залишившись вірним своїй вірі.

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20 вересня в Україні і світі святкують Всенародний день батька / © pexels.com

20 вересня в Україні і світі святкують Всенародний день батька. Цей день є нагодою подякувати батькам за підтримку, мудрі поради, захист і тепло. У цей день діти вітають татусів словами вдячності, дарують подарунки, листівки та проводять час разом.

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20 вересня День працівника лісу в Україні / © pexels.com

Також 20 вересня День працівника лісу в Україні. Припадає на третю неділю вересня. Цей день присвячений тим, хто займається охороною, відновленням і раціональним використанням лісів, доглядає за лісовими насадженнями та працює над збереженням природних ресурсів. Свято також нагадує про важливість лісів для довкілля: вони очищують повітря, зберігають біорізноманіття, захищають ґрунти та допомагають підтримувати природний баланс.

20 вересня Всесвітній день гінекологічної онкології / © pexels.com

А ще 20 вересня Всесвітній день гінекологічної онкології. Він покликаний привернути увагу до важливості профілактики, регулярних медичних оглядів і своєчасної діагностики. До гінекологічних онкологічних захворювань належать, зокрема, рак шийки матки, яєчників, матки, вульви та піхви. Раннє виявлення багатьох із них може суттєво підвищити ефективність лікування.

20 вересня Міжнародний день студентського спорту / © pexels.com

20 вересня Міжнародний день студентського спорту. Його започаткувала ЮНЕСКО 2015 року за ініціативою Міжнародної федерації студентського спорту (FISU). Мета цього дня — привернути увагу до фізичної активності студентів, популяризувати здоровий спосіб життя та підкреслити важливу роль спорту в освітньому процесі. У навчальних закладах цього дня можуть проводити спортивні змагання, естафети, тренування та інші активності.

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