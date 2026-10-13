Яке свято 20 жовтня 2026 року / © ТСН

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20 жовтня 2026 року — вівторок. 1699-й день війни в Україні.

Яке свято 20 жовтня

20 жовтня віряни святкують День пам’яті великомученика Артемія / © pexels.com

20 жовтня віряни святкують День пам’яті великомученика Артемія. За переказами, він служив за імператора Костянтина Великого та його сина Констанція II і відзначався мужністю та відданістю християнській вірі. Коли імператор Юліан Відступник почав переслідувати християн, Артемій відкрито виступив проти катувань вірян. За це його заарештували й піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зректися Христа та принести жертву язичницьким богам. Артемій не відмовився від віри й близько 362 року був страчений в Антіохії.

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20 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день кухарів та кулінарів / © pexels.com

20 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день кухарів та кулінарів. Свято започаткувала 2004 року Всесвітня асоціація спільнот шеф-кухарів (Worldchefs). Ініціатором став відомий шеф-кухар і тодішній президент організації Білл Галлахер. Одна з головних ідей цього дня — не лише відзначити професійну майстерність кухарів, а й передавати кулінарні знання наступним поколінням та привертати увагу до культури здорового харчування.

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20 жовтня День фармацевта / © pexels.com

Також 20 жовтня День фармацевта. Припадає на третій вівторок жовтня. Професія фармацевта потребує ґрунтовних знань із фармакології, хімії та медицини, а також великої відповідальності. Фармацевти не лише відпускають ліки, а й допомагають правильно орієнтуватися у способах їх застосування, пояснюють правила зберігання препаратів і застерігають від можливих помилок.

20 жовтня Міжнародний день лінивця / © pexels.com

А ще 20 жовтня Міжнародний день лінивця. Це екологічна дата, покликана привернути увагу до цих незвичайних тварин, їхнього способу життя та необхідності захисту природних місць їхнього існування. Свято започаткувала 2010 року колумбійська організація AIUNAU, яка займається охороною дикої природи. Головна мета дня — поширювати знання про лінивців і нагадувати про загрози, з якими вони стикаються через вирубування тропічних лісів, урбанізацію, незаконну торгівлю дикими тваринами та втручання людини в їхнє середовище.

20 жовтня святкують Всеукраїнський день статистики / © pexels.com

20 жовтня святкують Всеукраїнський день статистики. Робота статистиків має велике значення для держави та суспільства. Завдяки статистичним даним можна оцінювати демографічні процеси, стан економіки, рівень зайнятості та доходів, розвиток промисловості, сільського господарства, освіти й інших сфер. Ці відомості використовують під час планування та ухвалення управлінських рішень.

20 жовтня Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози / © pexels.com

Також 20 жовтня Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Його запровадили в Україні 2005 року указом Президента, щоб привернути увагу суспільства до проблеми раку молочної залози та важливості його раннього виявлення. Цей день насамперед нагадує про необхідність піклуватися про здоров’я та не відкладати звернення до лікаря. Рак молочної залози належить до найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок, однак раннє виявлення суттєво підвищує шанси на успішне лікування.

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20 жовтня Міжнародний день авіадиспетчера / © pexels.com

А ще 20 жовтня Міжнародний день авіадиспетчера. Дата пов’язана з тим, що 20 жовтня 1961 року була заснована Міжнародна федерація асоціацій авіадиспетчерів — IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers’ Associations). Робота авіадиспетчера потребує надзвичайної уважності, швидкої реакції, стресостійкості та відповідальності. Диспетчери контролюють рух повітряних суден, підтримують зв’язок із пілотами, допомагають дотримуватися безпечних інтервалів між літаками та координують їхні злети, посадки й рух за маршрутом.

20 жовтня Всесвітній день профілактики остеопорозу / © pexels.com

20 жовтня Всесвітній день профілактики остеопорозу. Остеопороз — це захворювання, за якого зменшується міцність кісток і зростає ризик переломів. Воно може тривалий час розвиватися без помітних симптомів, тому інколи про проблему дізнаються вже після перелому. Особливо часто остеопороз зустрічається в людей старшого віку та жінок після менопаузи, хоча захворювання може виникати й у чоловіків.

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