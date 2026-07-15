Яке свято 21 липня 2026 року / © ТСН

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21 липня 2026 року — вівторок. 1608-й день війни в Україні.

Яке свято 21 липня

21 липня віряни святкують День пам’яті преподобного Симеона, Христа ради юродивого та Івана, сопосника його / © pexels.com

21 липня віряни святкують День пам’яті преподобного Симеона, Христа ради юродивого та Івана, сопосника його. Після багатьох років суворого подвижництва Симеон, за Божим натхненням, повернувся до людей і прийняв подвиг юродства — удавав із себе божевільного, щоб приховати свою святість і непомітно допомагати ближнім. Своїми незвичайними вчинками він викривав людські гріхи, навертав людей до покаяння та творив численні добрі справи. Після смерті стало відомо про його святе життя та дар чудотворення. Преподобний Іван, співподвижник Симеона, був його близьким другом. Разом вони залишили світське життя, стали ченцями та багато років подвизалися в пустелі в молитві, пості й духовній боротьбі.

21 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день нездорової їжі / © pexels.com

21 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день нездорової їжі. Це неофіційне свято, яке покликане дозволити собі невелике гастрономічне задоволення без зайвих докорів сумління. Його ідея проста: іноді можна побалувати себе улюбленою піцою, бургером, картоплею фрі, чипсами, пончиками чи морозивом. Водночас цей день нагадує, що такі продукти варто споживати помірно, адже їх надлишок може негативно впливати на здоров’я. Хоча свято й присвячене калорійним ласощам, дієтологи нагадують: найкращий підхід — це баланс. Якщо більшість раціону складається з корисних продуктів, то епізодична порція улюбленої нездорової їжі навряд чи зашкодить здоровій людині.

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