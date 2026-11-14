ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
2 хв

Яке 21 листопада свято — все про цей день, яке церковне свято

21 листопада, День гідності і свободи. Віряни святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту. До Нового року залишилося 45 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Яке свято 21 листопада 2026 року

Яке свято 21 листопада 2026 року / © ТСН

21 листопада 2026 року — субота. 1731-й день війни в Україні.

Яке свято 21 листопада

21 листопада віряни святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) / © Фото з відкритих джерел

21 листопада віряни святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) / © Фото з відкритих джерел

21 листопада віряни святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста). Свято присвячене події, коли праведні батьки Діви Марії — Йоаким та Анна — привели трирічну доньку до Єрусалимського храму, щоб присвятити її Богові. За церковним переданням, маленька Марія самостійно піднялася високими сходами храму, де її зустрів первосвященник. Введення в храм символізує духовну чистоту, віру, смирення та відданість Богові. Для християн це також нагадування про важливість виховання дітей у любові, добрі та християнських цінностях.

21 листопада в Україні святкують День гідності і свободи / © Associated Press

21 листопада в Україні святкують День гідності і свободи / © Associated Press

21 листопада в Україні святкують День гідності і свободи. Свято присвячене вшануванню мужності, патріотизму та громадянської позиції українців, які відстоювали незалежність, демократію, права людини та європейський вибір нашої держави. Дата об’єднує дві важливі події новітньої української історії: початок Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Під час останньої тисячі українців вийшли на Майдан Незалежності в Києві, протестуючи проти рішення влади призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Згодом мирні протести переросли в масштабний суспільний рух за права і свободи.

21 листопада Всесвітній день таблиці множення / © pexels.com

21 листопада Всесвітній день таблиці множення / © pexels.com

Також 21 листопада Всесвітній день таблиці множення. Його мета — привернути увагу дітей і дорослих до важливості знання таблиці множення та показати, що вивчення математики може бути цікавим.

21 листопада Всесвітній день рибальства / © pexels.com

21 листопада Всесвітній день рибальства / © pexels.com

А ще 21 листопада Всесвітній день рибальства. Свято покликане привернути увагу до значення рибальства для продовольчої безпеки, економіки та добробуту людей, які працюють у цій галузі. Воно також нагадує про необхідність відповідального використання природних ресурсів, боротьби з незаконним виловом риби та збереження морських і прісноводних екосистем.

21 листопада святкують Всесвітній день телебачення / © pexels.com

21 листопада святкують Всесвітній день телебачення / © pexels.com

21 листопада святкують Всесвітній день телебачення. Дата пов’язана з проведенням першого Всесвітнього телевізійного форуму, організованого ООН 21–22 листопада 1996 року. Під час заходу представники медіа обговорювали роль телебачення в сучасному світі та його значення для міжнародного діалогу.

/ © pexels.com

© pexels.com

Також 21 листопада Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини. Цей день покликаний привернути увагу до переживань людей, які зіткнулися з такою втратою, допомогти подолати суспільну стигму навколо самогубства та нагадати про важливість психологічної підтримки. Близькі загиблих часто переживають горе, почуття провини, гнів, розгубленість і самотність, тому потребують розуміння та підтримки.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie