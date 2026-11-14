Яке свято 21 листопада 2026 року / © ТСН

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21 листопада 2026 року — субота. 1731-й день війни в Україні.

Яке свято 21 листопада

21 листопада віряни святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) / © Фото з відкритих джерел

21 листопада віряни святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста). Свято присвячене події, коли праведні батьки Діви Марії — Йоаким та Анна — привели трирічну доньку до Єрусалимського храму, щоб присвятити її Богові. За церковним переданням, маленька Марія самостійно піднялася високими сходами храму, де її зустрів первосвященник. Введення в храм символізує духовну чистоту, віру, смирення та відданість Богові. Для християн це також нагадування про важливість виховання дітей у любові, добрі та християнських цінностях.

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21 листопада в Україні святкують День гідності і свободи / © Associated Press

21 листопада в Україні святкують День гідності і свободи. Свято присвячене вшануванню мужності, патріотизму та громадянської позиції українців, які відстоювали незалежність, демократію, права людини та європейський вибір нашої держави. Дата об’єднує дві важливі події новітньої української історії: початок Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Під час останньої тисячі українців вийшли на Майдан Незалежності в Києві, протестуючи проти рішення влади призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Згодом мирні протести переросли в масштабний суспільний рух за права і свободи.

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21 листопада Всесвітній день таблиці множення / © pexels.com

Також 21 листопада Всесвітній день таблиці множення. Його мета — привернути увагу дітей і дорослих до важливості знання таблиці множення та показати, що вивчення математики може бути цікавим.

21 листопада Всесвітній день рибальства / © pexels.com

А ще 21 листопада Всесвітній день рибальства. Свято покликане привернути увагу до значення рибальства для продовольчої безпеки, економіки та добробуту людей, які працюють у цій галузі. Воно також нагадує про необхідність відповідального використання природних ресурсів, боротьби з незаконним виловом риби та збереження морських і прісноводних екосистем.

21 листопада святкують Всесвітній день телебачення / © pexels.com

21 листопада святкують Всесвітній день телебачення. Дата пов’язана з проведенням першого Всесвітнього телевізійного форуму, організованого ООН 21–22 листопада 1996 року. Під час заходу представники медіа обговорювали роль телебачення в сучасному світі та його значення для міжнародного діалогу.

Також 21 листопада Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини. Цей день покликаний привернути увагу до переживань людей, які зіткнулися з такою втратою, допомогти подолати суспільну стигму навколо самогубства та нагадати про важливість психологічної підтримки. Близькі загиблих часто переживають горе, почуття провини, гнів, розгубленість і самотність, тому потребують розуміння та підтримки.

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