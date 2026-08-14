Яке свято 21 серпня 2026 року / © ТСН

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21 серпня 2026 року — п’ятниця. 1639-й день війни в Україні.

Яке свято 21 серпня

21 серпня віряни святкують День пам’яті святого апостола Тадея / © Pixabay

21 серпня віряни святкують День пам’яті святого апостола Тадея. За церковним переданням, Тадей проповідував Євангеліє в Юдеї, Месопотамії, Сирії, Вірменії та Персії. Він закликав людей до віри, навертав язичників і зміцнював перші християнські громади. Апостолу Тадею приписують авторство Послання Юди, у якому він закликає християн твердо триматися віри, берегтися лжевчителів і жити за Божими заповідями. За переказами, Тадей загинув мученицькою смертю, проповідуючи Христа.

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21 серпня в Україні і світі святкують День поета / © pexels.com

21 серпня в Україні і світі святкують День поета. Цього дня проводять літературні вечори, читання віршів, зустрічі з авторами, конкурси та творчі заходи. Свято нагадує, що поезія — це не лише рими й красиві слова, а спосіб висловити переживання, мрії, любов, біль і надію.

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21 серпня Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму / © pexels.com

Також 21 серпня Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму. Цей день був започаткований Організація Об’єднаних Націй, щоб вшанувати пам’ять людей, які загинули або постраждали через терористичні акти, а також підтримати їхні родини. Цей день нагадує про важливість боротьби з тероризмом, захисту прав людини та допомоги тим, хто пережив насильство. Він також закликає не забувати історії жертв і працювати над тим, щоб подібні трагедії не повторювалися.

21 серпня Всесвітній день Аватара / © pexels.com

А ще 21 серпня Всесвітній день Аватара. Це неофіційне свято шанувальників культового науково-фантастичного фільму Аватар. Дата пов’язана з подією 21 серпня 2009 року, коли студія організувала глобальний Avatar Day — день, під час якого глядачам у всьому світі вперше представили трейлер і спеціальні фрагменти фільму у 3D-форматі.

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