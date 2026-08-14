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Яке 21 серпня свято — все про цей день, яке церковне свято
21 серпня, Міжнародний день пам'яті та поминання жертв тероризму. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Тадея. До Нового року залишилося 137 днів.
21 серпня 2026 року — п’ятниця. 1639-й день війни в Україні.
Яке свято 21 серпня
21 серпня віряни святкують День пам’яті святого апостола Тадея. За церковним переданням, Тадей проповідував Євангеліє в Юдеї, Месопотамії, Сирії, Вірменії та Персії. Він закликав людей до віри, навертав язичників і зміцнював перші християнські громади. Апостолу Тадею приписують авторство Послання Юди, у якому він закликає християн твердо триматися віри, берегтися лжевчителів і жити за Божими заповідями. За переказами, Тадей загинув мученицькою смертю, проповідуючи Христа.
21 серпня в Україні і світі святкують День поета. Цього дня проводять літературні вечори, читання віршів, зустрічі з авторами, конкурси та творчі заходи. Свято нагадує, що поезія — це не лише рими й красиві слова, а спосіб висловити переживання, мрії, любов, біль і надію.
Також 21 серпня Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму. Цей день був започаткований Організація Об’єднаних Націй, щоб вшанувати пам’ять людей, які загинули або постраждали через терористичні акти, а також підтримати їхні родини. Цей день нагадує про важливість боротьби з тероризмом, захисту прав людини та допомоги тим, хто пережив насильство. Він також закликає не забувати історії жертв і працювати над тим, щоб подібні трагедії не повторювалися.
А ще 21 серпня Всесвітній день Аватара. Це неофіційне свято шанувальників культового науково-фантастичного фільму Аватар. Дата пов’язана з подією 21 серпня 2009 року, коли студія організувала глобальний Avatar Day — день, під час якого глядачам у всьому світі вперше представили трейлер і спеціальні фрагменти фільму у 3D-форматі.