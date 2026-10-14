Яке свято 21 жовтня 2026 року / © ТСН

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21 жовтня 2026 року — середа. 1700-й день війни в Україні.

Яке свято 21 жовтня

21 жовтня віряни святкують День пам’яті преподобного Іларіона Великого / © unsplash.com

21 жовтня віряни святкують День пам’яті преподобного Іларіона Великого. Він жив у IV столітті (близько 291–371 років), народився поблизу Гази. Після знайомства з преподобним Антонієм Великим присвятив життя молитві, посту та усамітненню. Іларіон заснував кілька монастирів і багато учнів прийшли до нього, наслідуючи його духовний подвиг.

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21 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день займенників / © pexels.com

21 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день займенників. Мета цього дня — привернути увагу до важливості правильного використання особових займенників під час спілкування та поваги до того, як людина хоче, щоб до неї зверталися. Ініціатива також покликана підвищити обізнаність про різноманітність гендерної ідентичності та сприяти більш доброзичливому й інклюзивному спілкуванню.

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21 жовтня Всесвітній день гідності / © pexels.com

Також 21 жовтня Всесвітній день гідності. Припадає на третю середу жовтня. Мета дня — нагадати, що кожна людина має право на повагу, свободу вибору та гідне ставлення незалежно від її походження, поглядів чи соціального статусу. Особливу увагу під час заходів приділяють молоді: школярі та студенти обговорюють, що таке гідність, як захищати власні права та поважати права інших.

21 жовтня День помічника лікаря / © pexels.com

А ще 21 жовтня День помічника лікаря. Помічники лікаря виконують важливу роль у медицині: збирають анамнез, проводять огляди, допомагають із діагностикою, призначенням лікування та спостереженням за пацієнтами — залежно від законодавства й повноважень у конкретній країні.

21 жовтня святкують Всесвітній день йододефіциту / © pexels.com

21 жовтня святкують Всесвітній день йододефіциту. Йод необхідний для нормальної роботи щитоподібної залози, яка виробляє гормони, важливі для обміну речовин, розвитку мозку та росту. Особливо чутливими до дефіциту йоду є діти та вагітні жінки. Цього дня привертають увагу до профілактики йододефіциту, важливості збалансованого харчування та використання йодованої солі відповідно до рекомендацій фахівців. Також проводять освітні кампанії, щоб люди краще розуміли наслідки тривалої нестачі йоду.

21 жовтня День балаканини / © pexels.com

Також 21 жовтня День балаканини. Цей день нагадує про просту, але важливу річ — живе спілкування допомагає людям підтримувати стосунки, ділитися думками, гарним настроєм і переживаннями. Його можна провести за дружньою розмовою, зустріччю з рідними або просто довгим телефонним дзвінком.

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21 жовтня День очищення віртуального робочого столу на комп’ютері / © pexels.com

А ще 21 жовтня День очищення віртуального робочого столу на комп’ютері. Цього дня пропонують видалити непотрібні файли та ярлики, розсортувати документи по папках, очистити кошик і залишити на робочому столі лише те, що справді потрібне. Такий порядок допомагає швидше знаходити необхідні файли та робить роботу за комп’ютером комфортнішою.

21 жовтня святкують Всесвітній день рептилій / © pexels.com

21 жовтня святкують Всесвітній день рептилій. Цього дня говорять про черепах, змій, ящірок, крокодилів та інших плазунів, нагадуючи про важливість їхнього збереження. Багато видів рептилій потерпають від знищення природних місць існування, незаконної торгівлі та змін клімату.

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