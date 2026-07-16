Яке свято 22 липня 2026 року / © ТСН

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22 липня 2026 року — середа. 1609-й день війни в Україні.

Яке свято 22 липня

22 липня віряни святкують День пам’яті святої мироносиці й рівноапостольної Марії Магдалини / © pexels.com

22 липня віряни святкують День пам’яті святої мироносиці й рівноапостольної Марії Магдалини. За Євангелієм, Ісус звільнив Марію від семи бісів, після чого вона стала Його відданою послідовницею. Вона була присутня під час розп’яття Христа, однією з перших прийшла до Його гробу з пахощами (миром) і першою побачила воскреслого Спасителя. Саме Марія Магдалина сповістила апостолів про Воскресіння, тому її часто називають «апостолкою для апостолів».

Після Вознесіння Христа, за церковним переданням, Марія Магдалина проповідувала Євангеліє в різних країнах, зокрема в Римі, де, за легендою, вручила імператору Тиберію червоне яйце зі словами: «Христос воскрес!» Саме ця подія стала одним із джерел традиції фарбувати великодні яйця.

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22 липня в Україні святкують День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів / © unsplash.com

22 липня в Україні святкують День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів. Цього дня 2014 року українські військові в ході Антитерористичної операції звільнили місто від російських бойовиків та підконтрольних Росії незаконних збройних формувань, які утримували його з початку травня. Напередодні було звільнено Рубіжне, що поставило угруповання противника в Сєвєродонецьку у складне становище. 22 липня підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та добровольчих батальйонів увійшли до міста з двох напрямків. Після короткого бою бойовики залишили Сєвєродонецьк, а над містом знову замайорів український прапор. Місцеві жителі зустрічали українських військових із прапорами та словами вдячності.

22 липня Всесвітній день мозку / © pexels.com

Також 22 липня Всесвітній день мозку. Його започаткувала 2014 року Всесвітня федерація неврології, щоб привернути увагу до важливості здоров’я мозку, профілактики неврологічних захворювань та розвитку сучасної неврології. Мозок є головним центром керування організмом: він контролює рухи, пам’ять, мислення, емоції, мову, сон і роботу внутрішніх органів. Попри те, що він становить лише близько 2% маси тіла, мозок споживає приблизно 20% усієї енергії організму.

22 липня День наближеного числа Пі / © Pixabay

А ще 22 липня День наближеного числа Пі. Дата обрана невипадково: якщо записати її у форматі 22/7, то отримаємо дріб 22/7 = 3,142857…, який є одним із найвідоміших наближень числа π (пі). Число π — це математична стала, що дорівнює відношенню довжини кола до його діаметра. Його точне значення починається як 3,1415926535… і містить нескінченну кількість цифр після коми без жодної закономірності.

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