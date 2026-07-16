- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 2 хв
Яке 22 липня свято — все про цей день, яке церковне свято
22 липня, День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів. Віряни вшановують пам’ять святої мироносиці й рівноапостольної Марії Магдалини. До Нового року залишилося 167 днів.
22 липня 2026 року — середа. 1609-й день війни в Україні.
Яке свято 22 липня
22 липня віряни святкують День пам’яті святої мироносиці й рівноапостольної Марії Магдалини. За Євангелієм, Ісус звільнив Марію від семи бісів, після чого вона стала Його відданою послідовницею. Вона була присутня під час розп’яття Христа, однією з перших прийшла до Його гробу з пахощами (миром) і першою побачила воскреслого Спасителя. Саме Марія Магдалина сповістила апостолів про Воскресіння, тому її часто називають «апостолкою для апостолів».
Після Вознесіння Христа, за церковним переданням, Марія Магдалина проповідувала Євангеліє в різних країнах, зокрема в Римі, де, за легендою, вручила імператору Тиберію червоне яйце зі словами: «Христос воскрес!» Саме ця подія стала одним із джерел традиції фарбувати великодні яйця.
22 липня в Україні святкують День визволення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів. Цього дня 2014 року українські військові в ході Антитерористичної операції звільнили місто від російських бойовиків та підконтрольних Росії незаконних збройних формувань, які утримували його з початку травня. Напередодні було звільнено Рубіжне, що поставило угруповання противника в Сєвєродонецьку у складне становище. 22 липня підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та добровольчих батальйонів увійшли до міста з двох напрямків. Після короткого бою бойовики залишили Сєвєродонецьк, а над містом знову замайорів український прапор. Місцеві жителі зустрічали українських військових із прапорами та словами вдячності.
Також 22 липня Всесвітній день мозку. Його започаткувала 2014 року Всесвітня федерація неврології, щоб привернути увагу до важливості здоров’я мозку, профілактики неврологічних захворювань та розвитку сучасної неврології. Мозок є головним центром керування організмом: він контролює рухи, пам’ять, мислення, емоції, мову, сон і роботу внутрішніх органів. Попри те, що він становить лише близько 2% маси тіла, мозок споживає приблизно 20% усієї енергії організму.
А ще 22 липня День наближеного числа Пі. Дата обрана невипадково: якщо записати її у форматі 22/7, то отримаємо дріб 22/7 = 3,142857…, який є одним із найвідоміших наближень числа π (пі). Число π — це математична стала, що дорівнює відношенню довжини кола до його діаметра. Його точне значення починається як 3,1415926535… і містить нескінченну кількість цифр після коми без жодної закономірності.