Яке свято 22 листопада 2026 року / © ТСН

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22 листопада 2026 року — неділя. 1732-й день війни в Україні.

Яке свято 22 листопада

22 листопада віряни святкують День пам’яті апостола Филимона і тих, хто з ним / © pexels.com

22 листопада віряни святкують День пам’яті апостола Филимона і тих, хто з ним. Филимон був заможною та шанованою людиною з міста Колоси, яка увірувала в Ісуса Христа й стала ревним християнином. У своєму домі він облаштував місце для богослужінь і збирав вірян для спільної молитви. Його дружина Апфія також сповідувала християнство та допомагала поширювати віру. Архип, якого вважають їхнім близьким соратником, був служителем церкви та проповідував християнське вчення.

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22 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день сина / © pexels.com

22 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день сина. Цей день є нагодою приділити більше уваги синові, сказати йому теплі слова, подякувати за радість, яку він приносить у життя родини, та провести час разом. Батьки можуть привітати синів незалежно від їхнього віку, адже для мами й тата діти назавжди залишаються дітьми.

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22 листопада Міжнародний день музиканта / © pexels.com

Також 22 листопада Міжнародний день музиканта. Музика супроводжує людину впродовж усього життя: допомагає передавати почуття, зберігати культурні традиції, об’єднувати людей і виражати те, що складно сказати словами. Цей день є нагодою подякувати музикантам за їхню творчість, талант і внесок у культурне життя суспільства. Варто зазначити, що 22 листопада католицька церква також вшановує святу Цецилію — покровительку музикантів і церковної музики.

22 листопада День любові до веснянок (ластовиння) / © pexels.com

А ще 22 листопада День любові до веснянок (ластовиння). Цей день покликаний нагадати, що веснянки є особливою рисою зовнішності, яка робить кожну людину неповторною. Свято заохочує приймати себе, не соромитися маленьких пігментних цяток на обличчі та не намагатися приховувати їх через нав’язані стандарти краси.

22 листопада святкують День гуманного суспільства / © pexels.com

22 листопада святкують День гуманного суспільства. Його започаткували 1954 року з ініціативи американської організації із захисту тварин Humane Society of the United States. Головна мета цього дня — привернути увагу до жорстокого поводження з тваринами, проблеми безпритульних собак і котів, полювання заради хутра та використання тварин у наукових експериментах. Він нагадує про відповідальність людей за тих, хто потребує захисту й турботи.

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