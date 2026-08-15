Яке свято 22 серпня 2026 року / © ТСН

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22 серпня 2026 року — субота. 1640-й день війни в Україні.

Яке свято 22 серпня

22 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Агатоніка і тих, хто з ним / © pexels.com

22 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Агатоніка і тих, хто з ним. Святий Агатонік був ревним проповідником християнства. За відмову зректися віри його разом із супутниками заарештували, піддали жорстоким тортурам і стратили. Церква вшановує їх як приклад непохитної віри, мужності та відданості Богові навіть перед лицем смерті.

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22 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день фольклору / © pexels.com

22 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день фольклору. Свято присвячене збереженню та популяризації народної творчості, традицій, звичаїв і культурної спадщини різних народів світу. Дату обрали на честь 22 серпня 1846 року, коли англійський дослідник Вільям Томс уперше використав термін «фольклор» (від англ. folk — народ, lore — знання, мудрість) для позначення народної творчості.

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22 серпня Всесвітній день рослинного молока / © pexels.com

Також 22 серпня Всесвітній день рослинного молока. Його мета — привернути увагу до рослинних альтернатив традиційному молоку, розповісти про їхні переваги та підтримати усвідомлений вибір харчування. Рослинне молоко виготовляють із вівса, сої, мигдалю, кокоса, рису, фундука та інших рослинних інгредієнтів. Такі напої популярні серед веганів, людей із непереносимістю лактози або тих, хто прагне урізноманітнити свій раціон.

22 серпня Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань / © Unsplash

А ще 22 серпня Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань. Цю пам’ятну дату проголосила Організація Об’єднаних Націй у 2019 році, щоб вшанувати людей, які стали жертвами переслідувань, дискримінації чи насильства через свою релігію або світогляд. Метою цього дня є привернення уваги до проблеми порушення права на свободу думки, совісті, релігії та переконань, а також підтримка зусиль міжнародної спільноти щодо захисту прав людини. У багатьох країнах проводять меморіальні заходи, міжрелігійні зустрічі, конференції та просвітницькі кампанії, присвячені боротьбі з нетерпимістю та проявами релігійної ворожнечі.

22 серпня День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків / © pexels.com

22 серпня День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків. Цей день присвячений вшануванню правоохоронців, які загинули під час виконання свого професійного обов’язку, захищаючи життя, безпеку та спокій громадян. У цей день згадують працівників міліції (нині — Національної поліції), а також інших співробітників органів внутрішніх справ, які віддали життя під час служби. Біля меморіалів проводять церемонії покладання квітів, хвилини мовчання та пам’ятні заходи.

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