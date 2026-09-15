Яке свято 22 вересня 2026 року / © ТСН

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22 вересня 2026 року — вівторок. 1671-й день війни в Україні.

Яке свято 22 вересня

22 вересня віряни святкують День пам’яті святого священномучника Фоки, єпископа Синопійського / © pexels.com

22 вересня віряни святкують День пам’яті святого священномучника Фоки, єпископа Синопійського. Ранньохристиянський святий, який жив приблизно у I–II століттях у місті Синопа в Малій Азії (сучасна Туреччина). Він був єпископом Синопи, проповідував християнську віру та, за церковним переданням, навернув багатьох людей до Христа. Під час переслідувань християн Фоку заарештували й вимагали зректися віри. Він відмовився і після тяжких катувань прийняв мученицьку смерть.

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22 вересня в Україні святкують Національний день партизанської слави / © pexels.com

22 вересня в Україні святкують Національний день партизанської слави. День був установлений 2001 року на вшанування учасників партизанського руху та підпілля в роки Другої світової війни. Цього дня згадують людей, які на окупованих територіях чинили опір нацистським окупантам: діяли в партизанських загонах і підпільних організаціях, проводили диверсії, збирали розвідувальні дані, допомагали військовим і цивільному населенню.

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22 вересня Всесвітній день носорога / © pexels.com

Також 22 вересня Всесвітній день носорога. Його мета — привернути увагу до збереження носорогів і загроз, через які їхня чисельність у природі скоротилася. Ініціатива виникла 2010 року, а згодом перетворилася на міжнародну природоохоронну кампанію. День присвячений усім п’ятьом сучасним видам носорогів: білому, чорному, індійському, яванському та суматранському.

22 вересня Всесвітній день захисту слонів / © pexels.com

А ще 22 вересня Всесвітній день захисту слонів. Ця екологічна дата покликана привернути увагу до загроз, з якими стикаються африканські та азійські слони, та необхідності їхнього збереження. Однією з найбільших проблем залишається браконьєрство заради слонової кістки. Не менш небезпечними є скорочення природних місць існування, вирубування лісів, розширення сільськогосподарських земель та конфлікти між людьми і дикими тваринами.

22 вересня святкують Всесвітній день без автомобілів / © pexels.com

22 вересня святкують Всесвітній день без автомобілів. Його ідея — хоча б на один день відмовитися від особистого авто та обрати піші прогулянки, велосипед або громадський транспорт. Перші подібні акції почали проводити в різних країнах у 1990-х роках, а згодом 22 вересня стало міжнародною датою, присвяченою більш екологічній міській мобільності.

22 вересня Всесвітній день троянд / © pexels.com

Також 22 вересня Всесвітній день троянд. Дату пов’язують із Меліндою Роуз (Melinda Rose) — канадською дівчинкою, якій у 12 років діагностували рідкісну форму раку крові. За поширеною історією, попри тяжку хворобу вона підтримувала інших пацієнтів листами, віршами та добрими словами, ставши символом надії й мужності.

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22 вересня Всесвітній день боротьби з хронічним мієлоїдним лейкозом / © pexels.com

А ще 22 вересня Всесвітній день боротьби з хронічним мієлоїдним лейкозом. Він присвячений підвищенню обізнаності про хронічний мієлоїдний лейкоз (ХМЛ) — онкологічне захворювання кровотворної системи. Дата 22.09 обрана символічно. У більшості випадків ХМЛ пов’язаний із так званою філадельфійською хромосомою, яка виникає внаслідок обміну генетичним матеріалом між 9-ю та 22-ю хромосомами. Саме тому 22 вересня (22/9) стало днем, присвяченим цьому захворюванню.

22 вересня Всесвітній день боротьби з нарколепсією / © pexels.com

22 вересня Всесвітній день боротьби з нарколепсією. Нарколепсія порушує здатність мозку нормально регулювати цикли сну й неспання. Один із найхарактерніших проявів — сильна денна сонливість, через яку людині буває складно залишатися бадьорою навіть після достатнього нічного сну.

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