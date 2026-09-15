- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 3 хв
Яке 22 вересня свято — все про цей день, яке церковне свято
22 вересня, Національний день партизанської слави. Віряни вшановують пам’ять святого священномучника Фоки, єпископа Синопійського. До Нового року залишилося 105 днів.
22 вересня 2026 року — вівторок. 1671-й день війни в Україні.
Яке свято 22 вересня
22 вересня віряни святкують День пам’яті святого священномучника Фоки, єпископа Синопійського. Ранньохристиянський святий, який жив приблизно у I–II століттях у місті Синопа в Малій Азії (сучасна Туреччина). Він був єпископом Синопи, проповідував християнську віру та, за церковним переданням, навернув багатьох людей до Христа. Під час переслідувань християн Фоку заарештували й вимагали зректися віри. Він відмовився і після тяжких катувань прийняв мученицьку смерть.
22 вересня в Україні святкують Національний день партизанської слави. День був установлений 2001 року на вшанування учасників партизанського руху та підпілля в роки Другої світової війни. Цього дня згадують людей, які на окупованих територіях чинили опір нацистським окупантам: діяли в партизанських загонах і підпільних організаціях, проводили диверсії, збирали розвідувальні дані, допомагали військовим і цивільному населенню.
Також 22 вересня Всесвітній день носорога. Його мета — привернути увагу до збереження носорогів і загроз, через які їхня чисельність у природі скоротилася. Ініціатива виникла 2010 року, а згодом перетворилася на міжнародну природоохоронну кампанію. День присвячений усім п’ятьом сучасним видам носорогів: білому, чорному, індійському, яванському та суматранському.
А ще 22 вересня Всесвітній день захисту слонів. Ця екологічна дата покликана привернути увагу до загроз, з якими стикаються африканські та азійські слони, та необхідності їхнього збереження. Однією з найбільших проблем залишається браконьєрство заради слонової кістки. Не менш небезпечними є скорочення природних місць існування, вирубування лісів, розширення сільськогосподарських земель та конфлікти між людьми і дикими тваринами.
22 вересня святкують Всесвітній день без автомобілів. Його ідея — хоча б на один день відмовитися від особистого авто та обрати піші прогулянки, велосипед або громадський транспорт. Перші подібні акції почали проводити в різних країнах у 1990-х роках, а згодом 22 вересня стало міжнародною датою, присвяченою більш екологічній міській мобільності.
Також 22 вересня Всесвітній день троянд. Дату пов’язують із Меліндою Роуз (Melinda Rose) — канадською дівчинкою, якій у 12 років діагностували рідкісну форму раку крові. За поширеною історією, попри тяжку хворобу вона підтримувала інших пацієнтів листами, віршами та добрими словами, ставши символом надії й мужності.
А ще 22 вересня Всесвітній день боротьби з хронічним мієлоїдним лейкозом. Він присвячений підвищенню обізнаності про хронічний мієлоїдний лейкоз (ХМЛ) — онкологічне захворювання кровотворної системи. Дата 22.09 обрана символічно. У більшості випадків ХМЛ пов’язаний із так званою філадельфійською хромосомою, яка виникає внаслідок обміну генетичним матеріалом між 9-ю та 22-ю хромосомами. Саме тому 22 вересня (22/9) стало днем, присвяченим цьому захворюванню.
22 вересня Всесвітній день боротьби з нарколепсією. Нарколепсія порушує здатність мозку нормально регулювати цикли сну й неспання. Один із найхарактерніших проявів — сильна денна сонливість, через яку людині буває складно залишатися бадьорою навіть після достатнього нічного сну.