Яке свято 22 жовтня 2026 року / © ТСН

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22 жовтня 2026 року — четвер. 1701-й день війни в Україні.

Яке свято 22 жовтня

22 жовтня віряни святкують День пам’яті святого Аверкія, єпископа Єрапольського / © unsplash.com

22 жовтня віряни святкують День пам’яті святого Аверкія, єпископа Єрапольського. Він жив у II столітті та був єпископом міста Єраполя у Фригії. Його вважають великим проповідником християнської віри та чудотворцем. За переказами, Аверкій молився за язичників і навертав їх до християнства, а також здійснював чудеса. Він багато подорожував, проповідуючи Євангеліє, та зазнав переслідувань за віру.

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22 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день поширення інформації про заїкання / © pexels.com

22 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день поширення інформації про заїкання. Його мета — привернути увагу до проблеми заїкання, підвищити обізнаність суспільства та підтримати людей, які мають порушення плавності мовлення. Заїкання — це розлад мовлення, за якого можуть виникати повторення звуків або складів, подовження звуків чи вимушені паузи під час розмови. Воно не впливає на інтелект чи здібності людини.

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22 жовтня Міжнародний день CAPS LOCK / © pexels.com

Також 22 жовтня Міжнародний день CAPS LOCK. Це неофіційне, жартівливе свято, присвячене клавіші Caps Lock, яка переводить текст у режим написання великими літерами. Ідея виникла як своєрідний інтернет-жарт: користувачі жартують про людей, які ПИШУТЬ УВЕСЬ ТЕКСТ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, адже в онлайн-спілкуванні це часто сприймається як крик.

22 жовтня День Фехнера / © pexels.com

А ще 22 жовтня День Фехнера. Це неофіційна дата, присвячена Густаву Теодору Фехнеру — німецькому психологу, фізику та філософу, одному із засновників експериментальної психології. Фехнер досліджував зв’язок між фізичними подразниками та відчуттями людини. Його праці стали основою психофізики — науки, яка вивчає, як людина сприймає інтенсивність звуків, світла, дотиків та інших подразників.

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