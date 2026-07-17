Яке свято 23 липня 2026 року / © ТСН

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23 липня 2026 року — четвер. 1610-й день війни в Україні.

Яке свято 23 липня

23 липня віряни святкують День пам’яті святого мученика Трофима, Теофіла і тих, що з ними / © pexels.com

23 липня віряни святкують День пам’яті святого мученика Трофима, Теофіла і тих, що з ними. За церковним переданням, Трофим і Теофіл разом з іншими вірними відкрито сповідували християнство, за що були ув’язнені й засуджені до страти. Їхня непохитна віра та мужність стали прикладом відданості Богові навіть перед лицем смерті.

23 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день китів і дельфінів / © Pixabay

23 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день китів і дельфінів. Його започаткувала Міжнародна китобійна комісія 1986 року, коли набула чинності заборона на комерційний китобійний промисел. Метою цього дня є привернення уваги до необхідності захисту китів, дельфінів та інших морських ссавців. Кити й дельфіни відіграють важливу роль у підтриманні здоров’я океанів. Вони допомагають зберігати баланс морських екосистем, а деякі види сприяють природному кругообігу поживних речовин. Попри міжнародні заходи захисту, багато видів і досі перебувають під загрозою через забруднення океанів пластиком, зміну клімату, заплутування в рибальських сітях, шумове забруднення від суден і незаконний вилов.

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23 липня Всесвітній день синдрому Шегрена / © Pixabay

Також 23 липня Всесвітній день синдрому Шегрена. Його мета — підвищити обізнаність про синдром (або хворобу) Шегрена — хронічне аутоімунне захворювання, яке часто залишається недіагностованим через неспецифічні симптоми. Дату обрали на честь дня народження шведського офтальмолога Henrik Sjögren, який першим описав це захворювання. День був започаткований 2005 року.

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