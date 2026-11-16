Яке свято 23 листопада 2026 року / © ТСН

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23 листопада 2026 року — понеділок. 1733-й день війни в Україні.

Яке свято 23 листопада

23 листопада віряни святкують День пам’яті святих Амфілохія і Григорія єпископів / © pexels.com

23 листопада віряни святкують День пам’яті святих Амфілохія і Григорія єпископів. Святитель Амфілохій Іконійський (IV століття) з юних років присвятив життя служінню Богові. Близько 40 років провів у молитві та усамітненні, а згодом став єпископом міста Іконії. Він був близьким другом Василія Великого та Григорія Богослова, боровся з єресями й захищав християнське вчення. Святитель Григорій, єпископ Агрігентський (VI–VII століття) прославився благочестям, мудрістю та турботою про вірян. Він зазнав наклепів і несправедливих звинувачень, проте зберіг віру та гідно пройшов випробування.

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23 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день акварелі / © pexels.com

23 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день акварелі. Ініціатором свята став мексиканський художник-аквареліст Альфредо Гуаті Рохо (1918–2003). 1991 року він запропонував започаткувати окремий день, присвячений акварельному мистецтву. Художник прагнув довести, що акварель заслуговує на таке саме визнання, як олійний живопис. Він заснував Мексиканське товариство акварелістів і музей акварелі в Мехіко. Перше святкування Всесвітнього дня акварелі відбулося 23 листопада 2001 року.

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23 листопада День Фібоначчі / © pexels.com

Також 23 листопада День Фібоначчі. Дата свята має математичний секрет. В американському форматі запису дат 23 листопада виглядає як 11/23. Якщо прочитати цифри окремо, отримаємо 1, 1, 2, 3 — перші числа послідовності Фібоначчі. Леонардо Пізанський (Фібоначчі) (близько 1170–1250) — італійський математик, відомий завдяки поширенню індійсько-арабської системи числення в Європі. У своїй праці «Книга абака» (Liber Abaci), опублікованій 1202 року, він описав задачу про розмноження кроликів, яка демонструвала закономірність числової послідовності.

23 листопада Міжнародний день імідж-консультанта / © pexels.com

А ще 23 листопада Міжнародний день імідж-консультанта. Це професійне свято фахівців, які допомагають людям створювати гармонійний зовнішній образ, розвивати особистий стиль і почуватися впевненіше. Ідея започаткувати професійне свято виникла 2012 рокув Мексиці. Її запропонували члени Міжнародної асоціації імідж-консультантів (AICI) Маноло Трухільйо та Гільдеберто Мартінес. У лютому 2013 року Рада директорів AICI офіційно затвердила 23 листопада як дату щорічного святкування. Вперше Міжнародний день імідж-консультанта відсвяткували 23 листопада 2013 року.

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