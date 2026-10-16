Яке свято 23 жовтня 2026 року / © ТСН

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23 жовтня 2026 року — п’ятниця. 1702-й день війни в Україні.

Яке свято 23 жовтня

23 жовтня віряни святкують День пам’яті апостола Якова, брата Господнього / © unsplash.com

23 жовтня віряни святкують День пам’яті апостола Якова, брата Господнього. Згідно з Новим Заповітом, він був «братом Господнім». У православній традиції його вважають сином Йосифа Обручника від першого шлюбу, тобто зведеним братом Ісуса. Католицька традиція тлумачить «брата» як двоюрідного брата, а протестанти часто бачать у ньому рідного брата за матір’ю. Він не належить до дванадцяти апостолів, але Павло називає його апостолом. Його не слід плутати з апостолами Яковом Зеведеєвим та Яковом Алфеєвим.

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23 жовтня в Україні святкують День працівників реклами / © КМДА

23 жовтня в Україні святкують День працівників реклами. Свято з’явилося 1994 року з ініціативи представників самої рекламної галузі. Дата не прив’язана до конкретної події, а стала традиційною для українських рекламістів. Точних документів про походження дати я не знайшов, тому джерела цю частину лише переказують. Свято не державне й не вихідне. Його святкують корпоративами, професійними заходами та привітаннями між колегами. У цей день також підбивають підсумки року.

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23 жовтня Всесвітній день шампанського / © pexels.com

Також 23 жовтня Всесвітній день шампанського. Припадає на четверту п’ятницю жовтня. За однією з версій, свято започаткував 2009 року американський блогер і сомельє Кріс Оггенфусс. Згодом його підхопили виробники з регіону Шампань, а подія з онлайн-акції в соцмережах розрослася до реальних заходів у різних країнах.

23 жовтня Міжнародний день снігового барса / © pexels.com

А ще 23 жовтня Міжнародний день снігового барса. Свято пов’язане з Бішкекською декларацією, ухваленою 23 жовтня 2013 року на Глобальному форумі зі збереження снігового барса. Її підписали 12 країн, де мешкає цей хижак, і так з’явилася програма GSLEP зі збереження барса та екосистем його гірських ареалів. Відтоді цей день використовують, щоб привертати увагу до проблем виду.

23 жовтня святкують День організаторів заходів / © pexels.com

23 жовтня святкують День організаторів заходів. Організатори заходів працюють над створенням концертів, фестивалів, виставок, конференцій, корпоративних зустрічей, весіль та інших урочистостей. Вони відповідають за планування програми, вибір локації, координацію учасників, взаємодію з підрядниками, контроль бюджету й розв’язання непередбачених ситуацій.

23 жовтня День поширення інформації про синдром Кабукі / © pexels.com

Також 23 жовтня День поширення інформації про синдром Кабукі. Синдром Кабукі назвали на честь традиційного японського театру кабукі. У деяких людей із цим захворюванням характерні риси обличчя нагадують грим акторів цього театру. Водночас прояви синдрому можуть суттєво відрізнятися від людини до людини.

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23 жовтня День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії / © pexels.com

А ще 23 жовтня День обізнаності про синдром раптової смерті при епілепсії. Раптова смерть людини з епілепсією, причину якої не вдається встановити після належного обстеження. Вона не пояснюється нещасним випадком, утопленням або тривалим епілептичним нападом. Вважається, що щороку SUDEP стається приблизно в одного з тисячі людей з епілепсією. Ризик вищий у людей із частими судомними нападами, особливо якщо їх не вдається контролювати за допомогою лікування.

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