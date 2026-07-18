Яке свято 24 липня 2026 року / © ТСН

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24 липня 2026 року — п’ятниця. 1611-й день війни в Україні.

Яке свято 24 липня

24 липня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Бориса і Гліба / © pexels.com

24 липня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Бориса і Гліба. Після смерті батька 1015 року між братами почалася боротьба за київський престол. Їхній брат Святополк Окаянний, прагнучи одноосібної влади, наказав убити Бориса, а згодом і Гліба. Обидва знали про небезпеку, але не стали чинити опору, щоб не проливати братню кров і не розпалювати міжусобну війну. За смирення, незлобивість і готовність прийняти смерть заради миру Бориса і Гліба канонізували як страстотерпців — святих, які наслідували Христа у терпінні страждань без помсти.

24 липня в Україні святкують День фінансового працівника / © Getty Images

24 липня в Україні святкують День фінансового працівника. 2021 року Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу щодо встановлення цього професійного свята, запропонувавши відзначати його 24 липня. Дата була обрана невипадково: цього дня за старим календарем вшановували пам’ять святої рівноапостольної княгині Ольги, яка вважається першою правителькою Київської Русі, що впорядкувала систему збору данини — один із перших кроків до організації державних фінансів.

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24 липня День двоюрідних братів і сестер або День кузенів / © Pixabay

Також 24 липня День двоюрідних братів і сестер або День кузенів. Воно присвячене особливому зв’язку між двоюрідними братами та сестрами — людьми, з якими нас поєднують не лише родинні зв’язки, а й спільні дитячі спогади, сімейні традиції та теплі моменти. Свято виникло у США, хоча точне походження та ім’я його засновника невідомі. З роками воно набуло популярності в багатьох країнах завдяки соціальним мережам, де люди діляться фотографіями, згадують веселі історії та вітають своїх кузенів.

24 липня Всесвітній день БДСМ / © Pixabay

А ще 24 липня Всесвітній день БДСМ. Його мета — привернути увагу до культури БДСМ, розвінчати поширені стереотипи та наголосити на важливості добровільності, взаємної поваги й усвідомленої згоди між повнолітніми учасниками. За найпоширенішою версією, свято започаткував у 2003 році Курт Вальтер Фішер, засновник клубу Rosas Cinco у Барселоні. Дату 24 липня (24/7) обрали як символ безперервної динаміки «24 години на добу, 7 днів на тиждень», хоча більшість людей, які практикують БДСМ, зовсім не перебувають у таких стосунках.

24 липня святкують Міжнародний день турботи про себе / © Pixabay

24 липня святкують Міжнародний день турботи про себе. Дата 24.07 має символічне значення: вона нагадує, що про себе потрібно дбати 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Саме ця ідея лежить в основі міжнародної просвітницької кампанії, яку підтримують медичні та громадські організації по всьому світу.

24 липня День народження розчинної кави / © Pixabay

Також 24 липня День народження розчинної кави. Історія розчинної кави почалася на початку XX століття. 1909 року англо-новозеландський винахідник Джордж Констант Луї Вашингтон представив одну з перших комерційно успішних технологій виробництва розчинної кави. Саме 24 липня часто згадують як символічну дату, пов’язану з її появою на ринку, хоча історики зазначають, що процес створення розчинної кави розвивався поступово, а різні винахідники зробили свій внесок у її вдосконалення.

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