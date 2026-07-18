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Яке 24 липня свято — все про цей день, яке церковне свято
24 липня, День фінансового працівника в Україні. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Бориса і Гліба. До Нового року залишилося 165 днів.
24 липня 2026 року — п’ятниця. 1611-й день війни в Україні.
Яке свято 24 липня
24 липня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Бориса і Гліба. Після смерті батька 1015 року між братами почалася боротьба за київський престол. Їхній брат Святополк Окаянний, прагнучи одноосібної влади, наказав убити Бориса, а згодом і Гліба. Обидва знали про небезпеку, але не стали чинити опору, щоб не проливати братню кров і не розпалювати міжусобну війну. За смирення, незлобивість і готовність прийняти смерть заради миру Бориса і Гліба канонізували як страстотерпців — святих, які наслідували Христа у терпінні страждань без помсти.
24 липня в Україні святкують День фінансового працівника. 2021 року Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу щодо встановлення цього професійного свята, запропонувавши відзначати його 24 липня. Дата була обрана невипадково: цього дня за старим календарем вшановували пам’ять святої рівноапостольної княгині Ольги, яка вважається першою правителькою Київської Русі, що впорядкувала систему збору данини — один із перших кроків до організації державних фінансів.
Також 24 липня День двоюрідних братів і сестер або День кузенів. Воно присвячене особливому зв’язку між двоюрідними братами та сестрами — людьми, з якими нас поєднують не лише родинні зв’язки, а й спільні дитячі спогади, сімейні традиції та теплі моменти. Свято виникло у США, хоча точне походження та ім’я його засновника невідомі. З роками воно набуло популярності в багатьох країнах завдяки соціальним мережам, де люди діляться фотографіями, згадують веселі історії та вітають своїх кузенів.
А ще 24 липня Всесвітній день БДСМ. Його мета — привернути увагу до культури БДСМ, розвінчати поширені стереотипи та наголосити на важливості добровільності, взаємної поваги й усвідомленої згоди між повнолітніми учасниками. За найпоширенішою версією, свято започаткував у 2003 році Курт Вальтер Фішер, засновник клубу Rosas Cinco у Барселоні. Дату 24 липня (24/7) обрали як символ безперервної динаміки «24 години на добу, 7 днів на тиждень», хоча більшість людей, які практикують БДСМ, зовсім не перебувають у таких стосунках.
24 липня святкують Міжнародний день турботи про себе. Дата 24.07 має символічне значення: вона нагадує, що про себе потрібно дбати 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Саме ця ідея лежить в основі міжнародної просвітницької кампанії, яку підтримують медичні та громадські організації по всьому світу.
Також 24 липня День народження розчинної кави. Історія розчинної кави почалася на початку XX століття. 1909 року англо-новозеландський винахідник Джордж Констант Луї Вашингтон представив одну з перших комерційно успішних технологій виробництва розчинної кави. Саме 24 липня часто згадують як символічну дату, пов’язану з її появою на ринку, хоча історики зазначають, що процес створення розчинної кави розвивався поступово, а різні винахідники зробили свій внесок у її вдосконалення.