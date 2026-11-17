Яке свято 24 листопада 2026 року / © ТСН

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24 листопада 2026 року — вівторок. 1734-й день війни в Україні.

Яке свято 24 листопада

24 листопада віряни святкують День пам’яті великомучениці Катерини / © unsplash.com

24 листопада віряни святкують День пам’яті великомучениці Катерини. За переказами, Катерина була освіченою та мудрою дівчиною знатного походження. Вона відкрито сповідувала християнство, відмовилася зректися віри та переконувала інших прийняти християнство. За це її піддали тортурам і стратили. Свята Катерина вважається покровителькою дівчат, жінок, наречених, студентів і людей, які здобувають знання. До неї звертаються з молитвами про щасливий шлюб, сімейний добробут та мудрість.

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24 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день моржа / © pexels.com

24 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день моржа. Ініціаторами свята 2008 року стали Всесвітній фонд дикої природи (WWF) та Рада з морських ссавців. Головна мета цієї дати — нагадати про загрози, з якими стикаються моржі через глобальне потепління, танення арктичної криги та діяльність людини. Моржі відомі своїми довгими бивнями, густими вусами та значними розмірами. Дорослі самці можуть важити понад тонну. Бивні допомагають їм вибиратися на кригу, захищатися та змагатися з іншими самцями. Харчуються ці тварини переважно молюсками та іншими донними безхребетними.

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24 листопада Всесвітній день еволюції / © pexels.com

Також 24 листопада Всесвітній день еволюції. Дату обрали на честь важливої події в історії науки: 24 листопада 1859 року вийшла друком книга Чарльза Дарвіна «Про походження видів шляхом природного добору». У ній учений виклав теорію, згідно з якою живі організми поступово змінюються протягом багатьох поколінь, а природний добір сприяє поширенню ознак, які допомагають їм пристосовуватися до навколишнього середовища.

24 листопада Всесвітній день сіамських близнюків / © pexels.com

А ще 24 листопада Всесвітній день сіамських близнюків. Це міжнародна пам’ятна дата, покликана привернути увагу до людей, які народилися фізично з’єднаними між собою, та їхніх родин. Свято офіційно проголосила Генеральна Асамблея ООН 2024 року. Ініціатором виступила Саудівська Аравія за підтримки Бахрейну, Марокко, Катару та Ємену.

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