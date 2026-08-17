Яке свято 24 серпня 2026 року / © ТСН

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24 серпня 2026 року — понеділок. 1642-й день війни в Україні.

Яке свято 24 серпня

24 серпня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Євтиха / © unsplash.com

24 серпня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Євтиха. Жив у I столітті й був учнем святих апостолів Іоанна Богослова та Павла. Він ревно проповідував християнську віру, навертав язичників і, за церковним переданням, звершував численні чудеса. За свою проповідницьку діяльність Євтихій неодноразово зазнавав переслідувань, тортур і ув’язнення, але залишався непохитним у вірі. Зрештою він прийняв мученицьку смерть за Христа, через що Церква вшановує його як священномученика.

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24 серпня українці святкують День Незалежності України / © unsplash.com

24 серпня українці святкують День Незалежності України. Ця історична подія стала результатом багатовікової боротьби українського народу за власну державність. Уже 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі понад 90% громадян підтвердили своє прагнення жити в незалежній Україні, що стало важливим кроком до міжнародного визнання держави. Офіційно 24 серпня стало Днем Незалежності України відповідно до постанови Верховної Ради від 20 лютого 1992 року. До цього державне свято відзначали 16 липня — у день ухвалення Декларації про державний суверенітет України 1990 року.

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24 серпня Міжнародний день дивної музики / © pexels.com

Також 24 серпня Міжнародний день дивної музики. Головна ідея свята — нагадати, що музика не обмежується звичними стилями. Цього дня слухають авангардні композиції, експериментальну електроніку, етнічну музику, твори з нестандартними ритмами або мелодіями, а також музику, створену за допомогою незвичайних предметів — від кухонного посуду до промислових інструментів.

24 серпня Міжнародний день проти нетерпимості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрес-коді / © pexels.com

А ще 24 серпня Міжнародний день проти нетерпимості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрес-коді. Його мета — привернути увагу до проблеми упередженого ставлення до людей через їхні музичні смаки, зовнішній вигляд, стиль одягу чи належність до певної молодіжної субкультури. Цей день нагадує, що кожна людина має право вільно обирати музику, стиль життя, одяг чи спосіб самовираження без страху стати об’єктом образ, дискримінації або фізичного насильства. Особливу увагу приділяють боротьбі з мовою ненависті, булінгом і злочинами на ґрунті упереджень.

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