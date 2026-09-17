Яке свято 24 вересня 2026 року / © ТСН

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24 вересня 2026 року — четвер. 1673-й день війни в Україні.

Яке свято 24 вересня

24 вересня віряни святкують День пам’яті святої первомучениці й рівноапостольної Теклі / © unsplash.com

24 вересня віряни святкують День пам’яті святої первомучениці й рівноапостольної Теклі. За церковним переданням, почувши проповідь апостола Павла про Христа, молода Текля вирішила присвятити Богові все своє життя й відмовилася від запланованого шлюбу. Через свою віру вона зазнала переслідувань і кілька разів була засуджена на смерть, але дивовижним чином залишалася живою.

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24 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день караванника / © pexels.com

24 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день караванника. Вважається, що дату обрали на честь дня народження британського мореплавця Вільяма Адамса (24 вересня 1564 року), який дістався Японії та став відомим як Міура Андзін. Також 24 вересня пов’язують із завершенням одного з відомих караванних переходів у ХХ столітті.

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24 вересня Всесвітній день квантової готовності / © pexels.com

Також 24 вересня Всесвітній день квантової готовності. Це відносно нова міжнародна ініціатива, присвячена підготовці суспільства й організацій до розвитку квантових технологій, насамперед квантових комп’ютерів. Головна тема цього дня — кібербезпека. Сучасне шифрування захищає банківські операції, державні системи, особисті повідомлення та корпоративні дані. Достатньо потужні квантові комп’ютери в майбутньому потенційно зможуть зламувати деякі широко використовувані сьогодні криптографічні алгоритми.

24 вересня Всесвітній день горили / © pexels.com

А ще 24 вересня Всесвітній день горили. Його мета — привернути увагу до збереження горил та середовища їхнього існування. Дату започаткували 2017 року на честь 50-річчя дослідницького центру Karisoke Research Center, заснованого відомою приматологинею Даян Фоссі в Руанді. Саме її багаторічні спостереження за гірськими горилами значно змінили уявлення людей про цих тварин.

24 вересня святкують Всесвітній день моря / © pexels.com

24 вересня святкують Всесвітній день моря. Свято започаткували в системі ООН наприкінці 1970-х років. Воно підкреслює величезну роль морського транспорту у світовій торгівлі: кораблями перевозять основну частину товарів, якими торгують у світі. Щороку Всесвітній день моря має окрему тему. Вона може стосуватися безпеки судноплавства, праці моряків, захисту морського середовища, скорочення забруднення та розвитку більш екологічного морського транспорту.

24 вересня Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення / © pexels.com

Також 24 вересня Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення. Його започаткували 2008 року, щоб привернути увагу до суперечок навколо патентування програмних ідей та алгоритмів. Ініціатива пов’язана з Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII). Дату 24 вересня обрали на згадку про рішення Європейського патентного відомства 2008 року, пов’язане з питаннями патентоздатності програмного забезпечення.

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24 вересня Всесвітній день досліджень раку / © pexels.com

А ще 24 вересня Всесвітній день досліджень раку. Його започаткували 2016 року, щоб підкреслити, наскільки важливі наукові дослідження для профілактики, ранньої діагностики та ефективнішого лікування онкологічних захворювань.

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