Яке свято 24 жовтня 2026 року / © ТСН

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24 жовтня 2026 року — субота. 1703-й день війни в Україні.

Яке свято 24 жовтня

24 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Арети та інших / © pexels.com

24 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Арети та інших. Християнські святі, які постраждали за свою віру на початку VI століття в місті Наджран, що розташоване на території сучасної Саудівської Аравії. За переказами, правитель-юдей Зу Нувас переслідував місцевих християн, вимагаючи від них зректися Христа. Старець Арета та багато інших вірян відмовилися відректися своєї віри й прийняли мученицьку смерть.

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24 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день кенгуру / © pexels.com

24 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день кенгуру. Його мета — привернути увагу до цих незвичайних сумчастих тварин, особливостей їхнього життя та необхідності захищати їхнє природне середовище. Кенгуру мешкають переважно в Австралії та вирізняються сильними задніми лапами, довгим хвостом і здатністю пересуватися великими стрибками. Самиці виношують дитинчат у спеціальній сумці на животі, де малюки розвиваються після народження.

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24 жовтня Міжнародний день дипломатів / © pexels.com

Також 24 жовтня Міжнародний день дипломатів. Дипломати відіграють важливу роль у підтриманні миру, розв’язанні міжнародних конфліктів, захисті прав громадян за кордоном і розвитку економічної та культурної співпраці. Їхня робота вимагає витримки, відповідальності, уміння знаходити компроміси й відстоювати інтереси своєї держави.

24 жовтня Міжнародний день дій на захист клімату / © pexels.com

А ще 24 жовтня Міжнародний день дій на захист клімату. Його мета — нагадати людям, урядам і бізнесу про важливість скорочення викидів парникових газів, використання відновлюваної енергії та дбайливого ставлення до природних ресурсів. Зміни клімату призводять до підвищення середньої температури на Землі, частіших хвиль спеки, посух, повеней та інших небезпечних погодних явищ. Тому боротьба з глобальним потеплінням потребує спільних зусиль усіх країн.

24 жовтня святкують Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй / © pexels.com

24 жовтня святкують Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй. Саме 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут ООН, що ознаменувало офіційний початок діяльності організації. Її створили після Другої світової війни, щоб допомогти запобігти новим масштабним конфліктам і сприяти мирному співіснуванню народів.

24 жовтня Всесвітній день боротьби з поліомієлітом / © pexels.com

Також 24 жовтня Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Його мета — привернути увагу до небезпечного інфекційного захворювання, наголосити на важливості вакцинації та підтримати глобальні зусилля з повного викорінення поліомієліту. Поліомієліт — це вірусна хвороба, яка переважно вражає дітей віком до п’яти років, але заразитися може людина будь-якого віку. Вірус здатний уражати нервову систему та спричиняти незворотний параліч. Специфічного лікування, яке усуває поліомієліт, немає, проте захворюванню можна ефективно запобігти за допомогою вакцинації.

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