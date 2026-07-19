Яке свято 25 липня 2026 року / © ТСН

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25 липня 2026 року — субота. 1612-й день війни в Україні.

Яке свято 25 липня

25 липня віряни святкують Успіння святої Анни / © pexels.com

25 липня віряни святкують Успіння святої Анни. За церковним переданням, свята Анна прожила праведне життя, виховавши Марію в любові до Бога, а після своєї мирної кончини була прославлена серед святих. Цього дня віряни моляться святій Анні, просячи її заступництва, міцного здоров’я, сімейного благополуччя, щасливого материнства та народження дітей.

25 липня в Україні і світі святкують День зубного техніка / © pexels.com

25 липня в Україні і світі святкують День зубного техніка. Саме завдяки їхній майстерності пацієнти можуть повернути красиву усмішку, комфорт під час їжі та впевненість у собі. Зубний технік працює переважно в лабораторії, створюючи індивідуальні конструкції за відбитками або цифровими 3D-моделями, які надає стоматолог. Ця професія поєднує медичні знання, точність, художній смак і сучасні технології.

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25 липня Міжнародний день червоних туфель / © pexels.com

Також 25 липня Міжнародний день червоних туфель. Попри назву, це свято не про моду чи взуття, а про підтримку людей, які живуть із так званими «невидимими» захворюваннями, та вшанування пам’яті тих, хто помер від хвороби Лайма й інших подібних недуг. Традиція виникла в Австралії на честь Теди Мінт, яка померла від ускладнень хвороби Лайма. Червоні туфлі стали символом солідарності, привернення уваги до проблеми пізньої діагностики та необхідності кращої підтримки людей із захворюваннями, симптоми яких часто непомітні для оточення.

25 липня Міжнародний день декору / © pexels.com

А ще 25 липня Міжнародний день декору. Припадає на останню суботу липня. Це незвичайне свято присвячене японській молодіжній субкультурі Decora, яка виникла в токійському районі Харадзюку та стала символом яскравого самовираження. Стиль Decora легко впізнати за великою кількістю різнокольорових аксесуарів: шпильок, браслетів, намиста, значків, іграшок, бантиків і яскравого одягу. Його головна ідея — не слідувати модним правилам, а сміливо демонструвати свою індивідуальність, творчість і гарний настрій.

25 липня святкують Міжнародний день здоров’я, щастя і гіпнозу / © pexels.com

25 липня святкують Міжнародний день здоров’я, щастя і гіпнозу. Це просвітницька дата, покликана розвіяти поширені міфи про гіпноз і привернути увагу до його використання в медицині та психології. Головна ідея цього дня — нагадати, що клінічний гіпноз значно відрізняється від сценічних шоу. Під керівництвом підготовлених фахівців гіпнотерапія може бути допоміжним методом для зниження стресу, боротьби з тривожністю, лікування безсоння, хронічного болю, фобій або шкідливих звичок. Водночас вона не замінює традиційне медичне лікування, а лише доповнює його за наявності відповідних показань.

25 липня День кулінарів / © pexels.com

Також 25 липня День кулінарів. Це неофіційне міжнародне свято присвячене всім, хто професійно або з любов’ю займається приготуванням їжі: шеф-кухарям, кухарям, пекарям, кондитерам, працівникам кухонь і навіть домашнім кулінарам.

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25 липня Всесвітній день запобігання утопленням / © pexels.com

А ще 25 липня Всесвітній день запобігання утопленням. Його започаткувала Організація Об’єднаних Націй 2021 року, щоб привернути увагу до проблеми утоплень і нагадати про важливість безпечної поведінки на воді. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), утоплення є однією з провідних причин смертності від ненавмисних травм у світі. Особливо високий ризик мають діти, підлітки та люди, які не вміють плавати або нехтують правилами безпеки під час відпочинку біля водойм.

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