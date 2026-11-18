Яке свято 25 листопада 2026 року / © ТСН

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25 листопада 2026 року — середа. 1735-й день війни в Україні.

Яке свято 25 листопада

25 листопада віряни святкують День пам’яті священномученика Петра / © pexels.com

25 листопада віряни святкують День пам’яті священномученика Петра. Його називають священномучеником, оскільки він був священнослужителем і прийняв мученицьку смерть за сповідування християнства. Священномученики Петри шануються в православній традиції за мужність, духовну стійкість, відданість Богові та готовність залишатися вірними своїм переконанням навіть перед загрозою смерті.

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25 листопада в Україні і світі Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками / © pexels.com

25 листопада в Україні і світі Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Дату встановили на честь сестер Мірабаль — Патрії, Мінерви та Марії Терези, домініканських активісток, які виступали проти диктатури Рафаеля Трухільйо. 25 листопада 1960 року їх жорстоко вбили за політичну діяльність у Домініканській Республіці. 1999 року Генеральна Асамблея ООН офіційно проголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

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25 листопада День пересичення або День байдужості / © pexels.com

Також 25 листопада День пересичення або День байдужості. Неофіційна тематична дата, яку пов’язують із відчуттям емоційної втоми, перенасичення інформацією, подіями та щоденними обов’язками. Її ідея полягає в тому, щоб звернути увагу на стан, коли людина втрачає інтерес до звичних речей, менше реагує на навколишні події та прагне усамітнення.

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