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Яке 25 листопада свято — все про цей день, яке церковне свято
25 листопада, Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Віряни вшановують пам’ять священномученика Петра. До Нового року залишилося 36 днів.
25 листопада 2026 року — середа. 1735-й день війни в Україні.
Яке свято 25 листопада
25 листопада віряни святкують День пам’яті священномученика Петра. Його називають священномучеником, оскільки він був священнослужителем і прийняв мученицьку смерть за сповідування християнства. Священномученики Петри шануються в православній традиції за мужність, духовну стійкість, відданість Богові та готовність залишатися вірними своїм переконанням навіть перед загрозою смерті.
25 листопада в Україні і світі Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Дату встановили на честь сестер Мірабаль — Патрії, Мінерви та Марії Терези, домініканських активісток, які виступали проти диктатури Рафаеля Трухільйо. 25 листопада 1960 року їх жорстоко вбили за політичну діяльність у Домініканській Республіці. 1999 року Генеральна Асамблея ООН офіційно проголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
Також 25 листопада День пересичення або День байдужості. Неофіційна тематична дата, яку пов’язують із відчуттям емоційної втоми, перенасичення інформацією, подіями та щоденними обов’язками. Її ідея полягає в тому, щоб звернути увагу на стан, коли людина втрачає інтерес до звичних речей, менше реагує на навколишні події та прагне усамітнення.