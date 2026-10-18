Яке свято 25 жовтня 2026 року / © ТСН

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25 жовтня 2026 року — неділя. 1704-й день війни в Україні.

Яке свято 25 жовтня

25 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Маркіяна та Мартирія / © pexels.com

25 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Маркіяна та Мартирія. Християнські святі, які жили у IV столітті в Константинополі. Маркіян був священником, а Мартирій — дияконом. Вони служили при церкві та були відомі своєю відданістю християнській вірі. Під час гонінь на християн за імператора Констанція II святі відмовилися зректися своїх переконань і залишилися вірними Христу. За це їх засудили до страти. Маркіян і Мартирій прийняли мученицьку смерть, ставши прикладом мужності, стійкості та духовної відданості.

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25 жовтня в Україні святкують День автомобіліста і дорожника / © pexels.com

25 жовтня в Україні святкують День автомобіліста і дорожника. Припадає на останню неділю жовтня. Це день людей, чия щоденна праця допомагає підтримувати транспортне сполучення, забезпечувати безпеку на дорогах і з’єднувати міста та села. Особливу вдячність висловлюють водіям громадського транспорту, далекобійникам, механікам, дорожнім робітникам і фахівцям, які відновлюють дорожню інфраструктуру.

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25 жовтня День свекрухи та тещі / © pexels.com

Також 25 жовтня День свекрухи та тещі. Це чудова нагода подякувати свекрухам і тещам за турботу, підтримку, життєву мудрість і внесок у добробут родини. У різних країнах існують окремі традиції вшанування тещ і свекрух. Це свято також нагадує про важливість добрих стосунків між поколіннями, взаємоповаги й підтримки в родині. Адже щире спілкування та увага допомагають зміцнювати сімейні зв’язки й створювати затишну атмосферу вдома.

25 жовтня Міжнародний день художника / © pexels.com

А ще 25 жовтня Міжнародний день художника. Він був започаткований за ініціативою мексиканського художника Альфредо Гуаті Рохо. Це свято нагадує про важливу роль мистецтва в житті суспільства. Творчість художників допомагає зберігати культурну спадщину, відображати історичні події, порушувати важливі соціальні питання та надихати людей. Міжнародний день художника — чудова нагода відвідати художню виставку, познайомитися з творчістю талановитих митців або спробувати власні сили в малюванні.

25 жовтня святкують Всесвітній день виробників піци / © pexels.com

25 жовтня святкують Всесвітній день виробників піци. Свято вшановує працю піцайоло — професійних кухарів, які готують тісто, добирають начинку та випікають ароматну піцу. Піца походить з Італії, а її сучасна версія стала особливо популярною в Неаполі. Згодом страва поширилася по всьому світу, отримавши безліч варіацій: від класичної «Маргарити» до піци з найрізноманітнішими начинками.

25 жовтня Всесвітній день опери / © pexels.com

Також 25 жовтня Всесвітній день опери. Опера виникла в Італії наприкінці XVI століття й поступово стала важливою частиною світової музичної культури. Серед найвідоміших композиторів, які зробили вагомий внесок у її розвиток, — Джузеппе Верді, Вольфганг Амадей Моцарт, Джакомо Пуччіні та Ріхард Вагнер.

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25 жовтня Всесвітній день макаронів / © pexels.com

А ще 25 жовтня Всесвітній день макаронів. Це свято присвячене одному з найпопулярніших продуктів у світі, який став основою багатьох національних кухонь і улюбленою стравою мільйонів людей. Свято започаткували 1995 року під час першого Всесвітнього конгресу виробників макаронних виробів у Римі. Його мета — популяризувати макарони, розповісти про їхню різноманітність і харчову цінність, а також підтримати виробників цієї продукції.

25 жовтня святкують День народження Національної спілки художників України / © pexels.com

25 жовтня святкують День народження Національної спілки художників України. Національна спілка художників України підтримує живописців, графіків, скульпторів, майстрів декоративного мистецтва та інших представників творчих професій. Її діяльність спрямована на популяризацію українського мистецтва, організацію виставок, підтримку художніх проєктів і збереження національної культурної спадщини.

25 жовтня Міжнародний день обізнаності про карликовість / © Фото з відкритих джерел

Також 25 жовтня Міжнародний день обізнаності про карликовість. Його святкують у день народження американського актора Біллі Барті, який мав карликовість і присвятив значну частину життя боротьбі з упередженнями щодо людей невисокого зросту. Карликовість — це стан, за якого зріст дорослої людини значно нижчий за середній через генетичні або медичні чинники. Однією з найвідоміших причин є ахондроплазія. Люди з карликовістю можуть навчатися, працювати, створювати сім’ї та досягати успіхів у різних сферах життя.

25 жовтня Міжнародний день боротьби жінок за мир / © pexels.com

А ще 25 жовтня Міжнародний день боротьби жінок за мир. Жінки в усьому світі беруть участь у переговорах, допомагають біженцям і постраждалим від бойових дій, підтримують родини військових та об’єднують громади задля безпечного майбутнього. Їхній внесок важливий не лише під час війни, а й у процесі відбудови та примирення.

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25 жовтня святкують День карате / © pexels.com

25 жовтня святкують День карате. Карате зародилося на японському острові Окінава, де сформувалося під впливом місцевих бойових традицій і китайських бойових мистецтв. Згодом воно поширилося по всьому світу й стало популярним видом спорту та засобом самозахисту.

25 жовтня Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію / © pexels.com

Також 25 жовтня Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію. Розщеплення хребта, або spina bifida, — це вроджена вада розвитку, за якої хребет і навколишні структури спинного мозку формуються неповністю. Наслідки можуть бути різними: від незначних порушень до проблем із рухливістю та функціонуванням сечового міхура й кишківника. Гідроцефалія — це стан, за якого в порожнинах головного мозку накопичується надмірна кількість спинномозкової рідини. Це може підвищувати тиск усередині черепа та потребувати медичного лікування, зокрема хірургічного втручання.

25 жовтня Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром / © pexels.com

А ще 25 жовтня Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром. Мієлодиспластичні синдроми (МДС) — це група захворювань, за яких кістковий мозок виробляє недостатню кількість здорових клітин крові або утворює клітини, що розвиваються неправильно. Через це в людини можуть виникати анемія, підвищена втомлюваність, часті інфекції та схильність до кровотеч. У деяких випадках МДС може прогресувати до гострого мієлоїдного лейкозу.

25 жовтня в Україні перехід на зимовий час / © pexels.com

25 жовтня в Україні перехід на зимовий час. Традиційно в Україні годинники переводять в останню неділю жовтня. У ніч переходу о 04:00 стрілки годинників переводять на 03:00, завдяки чому люди отримують додаткову годину сну. Більшість сучасних смартфонів, комп’ютерів і смартгодинників змінюють час автоматично.

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