Яке свято 26 липня 2026 року / © ТСН

Реклама

26 липня 2026 року — неділя. 1613-й день війни в Україні.

Яке свято 26 липня

26 липня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним / © pexels.com

26 липня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним. Він був пресвітером у місті Нікомидія. Після того як більшість місцевих християн загинула за віру, він продовжував таємно проповідувати Євангеліє. Саме він навернув до християнства майбутнього великомученика Пантелеймона та охрестив його. За відмову зректися Христа Єрмолая разом із двома сподвижниками — Єрмиппом і Єрмократом — заарештували. Вони мужньо витримали допити й катування, залишившись вірними своїй вірі, після чого були страчені.

26 липня в Україні святкують День працівників торгівлі / © unsplash.com

26 липня в Україні святкують День працівників торгівлі. Припадає на останню неділю липня. Свято було встановлене Указом Президента України від 5 червня 1995 року № 427/95. Сфера торгівлі є однією з найважливіших галузей економіки. Саме її працівники забезпечують безперебійне постачання товарів, допомагають покупцям зробити правильний вибір і створюють комфортні умови для щоденних покупок. Особливо цінною їхня праця є в непрості часи, коли стабільна робота магазинів і торговельних мереж допомагає підтримувати життя громад.

Реклама

26 липня Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку / © pexels.com

Також 26 липня Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку. Припадає на четверту неділю липня. Свято було започатковане 2021 року за ініціативою глави Католицької Церкви — Папа Франциск. Мета цього дня — привернути увагу до потреб літніх людей, нагадати про важливість турботи, поваги та підтримки старшого покоління, а також зміцнити зв’язок між різними поколіннями. Це добра нагода подякувати бабусям і дідусям за їхню любов, турботу, сімейні традиції та безцінний життєвий досвід.

26 липня День холістичної терапії / © pexels.com

А ще 26 липня День холістичної терапії. Слово «холістичний» походить від грецького holos, що означає «цілісний». На відміну від підходу, який зосереджується лише на лікуванні окремих симптомів, холістична терапія прагне знайти й усунути причини дисбалансу в організмі, враховуючи спосіб життя, рівень стресу, харчування, сон, фізичну активність та емоційний стан людини.

26 липня Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше / © pexels.com

26 липня Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше. Хвороба Гоше виникає через дефіцит ферменту глюкоцереброзидази, внаслідок чого в клітинах організму накопичуються жирові речовини. Найчастіше уражаються селезінка, печінка, кістковий мозок і кістки. Серед поширених симптомів — збільшення селезінки та печінки, анемія, низький рівень тромбоцитів, біль у кістках, часті переломи, підвищена втомлюваність і схильність до кровотеч.

26 липня Всесвітній день тофу / © pexels.com

Також 26 липня Всесвітній день тофу. Тофу, який ще називають соєвим сиром, виготовляють із соєвого молока шляхом його згортання та пресування. Цей продукт виник у Китаї понад дві тисячі років тому, а згодом став невід’ємною частиною кухонь Японії, Кореї, В’єтнаму та інших країн Східної й Південно-Східної Азії. Сьогодні тофу популярний у всьому світі не лише серед вегетаріанців і веганів, а й серед людей, які прагнуть урізноманітнити свій раціон.

Реклама

26 липня Міжнародний день збереження мангрових екосистем / © pexels.com

А ще 26 липня Міжнародний день збереження мангрових екосистем. Мангрові екосистеми — це унікальні ліси, які ростуть у прибережних тропічних і субтропічних районах, де солона морська вода змішується з прісною. Завдяки особливим кореневим системам мангрові дерева можуть виживати в умовах припливів, високої солоності та нестачі кисню в ґрунті.

26 липня святкують День парашутиста в Україні / © КМДА

26 липня святкують День парашутиста в Україні. Це неофіційне професійне свято, яке об’єднує спортсменів-парашутистів, військовослужбовців, рятувальників, інструкторів і всіх, хто захоплюється парашутним спортом. Дата пов’язана з історичною подією, що відбулася 26 липня 1930 року, коли було проведено перші масові навчальні стрибки з літака. Саме вони дали поштовх розвитку парашутизму, який згодом набув популярності й в Україні як спортивна, військова та авіаційна дисципліна.

Новини партнерів