Яке свято 26 листопада 2026 року / © ТСН

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26 листопада 2026 року — четвер. 1736-й день війни в Україні.

Яке свято 26 листопада

26 листопада віряни святкують День пам’яті преподобного Аліпія Стовпника / © pexels.com

26 листопада віряни святкують День пам’яті преподобного Аліпія Стовпника. З юних років він присвятив себе служінню Богу. За переказами, Аліпій поставив собі за мету вести суворе аскетичне життя й оселився на вершині високого стовпа, де провів близько 53 років у молитві та пості. До нього приходили люди за духовною порадою, молитвою та зціленням. Вважається, що він мав дар прозорливості й допомагав тим, хто звертався до нього з вірою.

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26 листопада в США святкують День подяки / © pexels.com

26 листопада в США святкують День подяки. Одне з найважливіших родинних свят у США, яке присвячене вдячності за врожай, добробут, здоров’я, підтримку близьких і все хороше, що сталося протягом року. Свято має давню історію та пов’язане з першими європейськими поселенцями в Північній Америці. День подяки нагадує про важливість вдячності за родину, друзів, підтримку, можливості та щоденні речі, які часто сприймаються як належне.

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26 листопада Міжнародний день боротьби з ожирінням / © pexels.com

Також 26 листопада Міжнародний день боротьби з ожирінням. День, покликаний привернути увагу до проблеми надмірної ваги, її впливу на здоров’я та способів профілактики й лікування ожиріння. Головна мета — поширювати достовірну інформацію про причини ожиріння, заохочувати профілактику, покращувати доступ до медичної допомоги та боротися зі стигматизацією людей із надмірною вагою.

26 листопада Всесвітній день оливкового дерева / © pexels.com

А ще 26 листопада Всесвітній день оливкового дерева. Це міжнародне свято, присвячене одному з найдавніших культурних дерев у світі, яке протягом тисячоліть символізує мир, мудрість, гармонію та довголіття. Свято було офіційно проголошене ЮНЕСКО 2019 року на 40-й сесії Генеральної конференції організації. Ініціаторами виступили Ліван і Туніс.

26 листопада святкують Всесвітній день сталого транспорту / © pexels.com

26 листопада святкують Всесвітній день сталого транспорту. Це міжнародна дата, покликана привернути увагу до розвитку екологічного, безпечного, доступного та ефективного транспорту, який зменшує негативний вплив на довкілля. Свято було офіційно започатковане Генеральною Асамблеєю ООН 16 травня 2023 року. Вперше його відсвяткували 26 листопада 2023 року.

26 листопада Міжнародний день чоботаря / © pexels.com

Також 26 листопада Міжнародний день чоботаря. Це професійне свято майстрів, які виготовляють, ремонтують і реставрують взуття. Воно присвячене одному з найдавніших ремесел, яке залишається затребуваним навіть в епоху масового виробництва.

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