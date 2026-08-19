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Яке 26 серпня свято — все про цей день, яке церковне свято
26 серпня, Міжнародний день собак. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Андріана і Наталії. До Нового року залишилося 132 дні.
26 серпня 2026 року — середа. 1644-й день війни в Україні.
Яке свято 26 серпня
26 серпня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Андріана і Наталії. Андріан був римським воїном і язичником, але, побачивши мужність християнських мучеників, увірував у Христа. За це його заарештували й піддали жорстоким тортурам. Його дружина Наталія, яка вже була християнкою, підтримувала його у випробуваннях і залишилася поруч до кінця. Після мученицької смерті Андріана Наталія присвятила своє життя молитві та зберегла пам’ять про чоловіка. У християнській традиції святі Андріан і Наталія є символом подружньої вірності, любові, духовної підтримки та мужності у випробуваннях.
26 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день собак. Свято започаткувала 2004 року американська захисниця тварин Коллін Пейдж, щоб привернути увагу до важливості собак у житті людей, а також нагадати про проблему безпритульних тварин і необхідність відповідального ставлення до домашніх улюбленців. Собаки не лише дарують радість, а й допомагають людям у багатьох сферах: працюють як службові та рятувальні тварини, супроводжують людей із порушеннями зору, підтримують під час терапії та просто стають вірними членами родини.
Також 26 серпня Міжнародний день актора. Цей день присвячений акторам за їхню працю, талант і здатність через образи та емоції розповідати історії, змушувати людей сміятися, співпереживати й замислюватися над життям. Акторське мистецтво має давню історію — воно бере початок ще з античного театру Стародавньої Греції. Протягом століть актори стали важливою частиною культури, адже саме вони допомагають оживляти літературні твори, історичні події та людські переживання.