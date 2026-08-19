Яке свято 26 серпня 2026 року / © ТСН

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26 серпня 2026 року — середа. 1644-й день війни в Україні.

Яке свято 26 серпня

26 серпня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Андріана і Наталії / © pexels.com

26 серпня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Андріана і Наталії. Андріан був римським воїном і язичником, але, побачивши мужність християнських мучеників, увірував у Христа. За це його заарештували й піддали жорстоким тортурам. Його дружина Наталія, яка вже була християнкою, підтримувала його у випробуваннях і залишилася поруч до кінця. Після мученицької смерті Андріана Наталія присвятила своє життя молитві та зберегла пам’ять про чоловіка. У християнській традиції святі Андріан і Наталія є символом подружньої вірності, любові, духовної підтримки та мужності у випробуваннях.

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26 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день собак / © pexels.com

26 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день собак. Свято започаткувала 2004 року американська захисниця тварин Коллін Пейдж, щоб привернути увагу до важливості собак у житті людей, а також нагадати про проблему безпритульних тварин і необхідність відповідального ставлення до домашніх улюбленців. Собаки не лише дарують радість, а й допомагають людям у багатьох сферах: працюють як службові та рятувальні тварини, супроводжують людей із порушеннями зору, підтримують під час терапії та просто стають вірними членами родини.

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26 серпня Міжнародний день актора / © pexels.com

Також 26 серпня Міжнародний день актора. Цей день присвячений акторам за їхню працю, талант і здатність через образи та емоції розповідати історії, змушувати людей сміятися, співпереживати й замислюватися над життям. Акторське мистецтво має давню історію — воно бере початок ще з античного театру Стародавньої Греції. Протягом століть актори стали важливою частиною культури, адже саме вони допомагають оживляти літературні твори, історичні події та людські переживання.

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