Яке свято 26 жовтня 2026 року / © ТСН

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26 жовтня 2026 року — понеділок. 1705-й день війни в Україні.

Яке свято 26 жовтня

26 жовтня віряни святкують День пам’яті великомученика Димитрія Мироточця / © unsplash.com

26 жовтня віряни святкують День пам’яті великомученика Димитрія Мироточця. Він жив у III–IV століттях і був римським воєначальником. Він відкрито сповідував християнство, за що зазнав переслідувань і прийняв мученицьку смерть. Святого Димитрія шанують як захисника воїнів, покровителя мужності та справедливості. Назву Мироточець він отримав через перекази про миро, яке витікало від його мощей і вважалося цілющим.

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26 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день шкільних бібліотек / © pexels.com

26 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день шкільних бібліотек. Припадає на четвертий понеділок жовтня. Ініціатором запровадження свята стала Міжнародна асоціація шкільних бібліотек. Мета цього дня — привернути увагу до важливості читання, підтримати шкільних бібліотекарів і нагадати, що бібліотека є не лише місцем зберігання книжок, а й простором для здобуття знань, творчості та саморозвитку.

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26 жовтня День інтерсекс-людей / © pexels.com

Також 26 жовтня День інтерсекс-людей. Це міжнародна дата, покликана привернути увагу до прав інтерсекс-людей, подолання дискримінації та поширення обізнаності про природне різноманіття людського організму. Інтерсекс-люди народжуються з вродженими варіаціями статевих ознак — зокрема хромосом, гормонів, статевих залоз або анатомії, які не повністю відповідають типовим уявленням про чоловіче чи жіноче тіло. Ці особливості можуть проявитися при народженні, у період статевого дозрівання або бути виявленими пізніше.

26 жовтня Свято приємних несподіванок / © pexels.com

А ще 26 жовтня Свято приємних несподіванок. Його ідея полягає в тому, щоб знаходити приводи для щастя у звичайних речах і дарувати позитивні емоції близьким. Цього дня можна підготувати сюрприз для рідних, подарувати квіти без особливого приводу, написати приємне повідомлення другу або зробити добру справу для незнайомої людини. Навіть чашка улюбленої кави, несподіваний комплімент чи щира усмішка здатні покращити настрій.

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