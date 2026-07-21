Яке свято 27 липня 2026 рок / © ТСН

Реклама

27 липня 2026 року — понеділок. 1614-й день війни в Україні.

Яке свято 27 липня

27 липня віряни святкують День пам’яті святого великомученика Пантелеймона Цілителя / © pexels.com

27 липня віряни святкують День пам’яті святого великомученика Пантелеймона Цілителя. Він жив наприкінці III — на початку IV століття в місті Нікомідія (територія сучасної Туреччини). Будучи талановитим лікарем, Пантелеймон прийняв християнську віру та безкоштовно лікував людей, допомагаючи не лише ліками, а й щирою молитвою. За свою віру в Христа під час гонінь імператора Максиміана він зазнав жорстоких катувань і прийняв мученицьку смерть.

27 липня в Україні святкують День медичного працівника (або День медика) / © pexels.com

27 липня в Україні святкують День медичного працівника (або День медика). Професійне свято лікарів, медичних сестер, фельдшерів, акушерів, фармацевтів, лаборантів, працівників екстреної медичної допомоги та всіх, хто присвятив своє життя охороні здоров’я людей. Від 2023 року в Україні свято офіційно святкують 27 липня. Нову дату встановлено Указом Президента України №327/2023, який також скасував попередній указ 1994 року. Раніше День медика святкували у третю неділю червня. Зміна дати стала частиною оновлення державного календаря професійних свят. Крім того, 27 липня пов’язане з днем пам’яті святого великомученика Пантелеймона Цілителя, якого вважають покровителем лікарів і всіх, хто допомагає хворим.

Реклама

27 липня День вшанування волинки / © pexels.com

Також 27 липня День вшанування волинки. Це неофіційне міжнародне свято, присвячене одному з найвідоміших музичних інструментів світу — волинці, яка є символом шотландської культури та національних традицій. Хоча волинку найчастіше асоціюють із Шотландією, її історія налічує понад дві тисячі років. Дослідники вважають, що перші подібні інструменти існували ще в Стародавній Месопотамії, Єгипті та Римській імперії. Згодом волинка поширилася по всій Європі, а найбільшої популярності набула саме в Шотландії, де стала невід’ємною частиною військових церемоній, урочистостей і народних свят.

27 липня День трансатлантичного зв’язку / © pexels.com

А ще 27 липня День трансатлантичного зв’язку. Це міжнародна пам’ятна дата, присвячена історичному прориву в розвитку комунікацій — прокладанню першого постійно діючого трансатлантичного телеграфного кабелю, який з’єднав Європу та Північну Америку. До появи підводного кабелю повідомлення через Атлантичний океан доставляли кораблями, що займало від десяти днів до кількох тижнів залежно від погоди. 27 липня 1866 року після кількох невдалих спроб було успішно завершено прокладання телеграфного кабелю між Ірландією та Ньюфаундлендом (Канада). Відтоді повідомлення почали передаватися за лічені хвилини, що стало справжньою революцією для міжнародної торгівлі, дипломатії та обміну інформацією.

Новини партнерів