Яке свято 27 листопада 2026 року / © ТСН

Реклама

27 листопада 2026 року — п’ятниця. 1737-й день війни в Україні.

Яке свято 27 листопада

27 листопада віряни святкують День пам’яті великомученика Якова Персіянина / © pexels.com

27 листопада віряни святкують День пам’яті великомученика Якова Персіянина. За переказами, Яків був знатним персом і спочатку служив при дворі перського царя Єздигерда I. Під впливом оточення він зрікся християнської віри. Однак його мати та дружина засудили цей вчинок, і їхні слова спонукали Якова повернутися до християнства. Коли цар дізнався про його повернення до віри, Якова піддали жорстоким тортурам. Йому поступово відтинали пальці рук і ніг, а згодом — кінцівки. Попри страшні страждання, він не зрікся Христа й молився до останнього подиху.

Реклама

27 листопада в Україні і світі святкують Чорну п’ятницю / © pexels.com

27 листопада в Україні і світі святкують Чорну п’ятницю. Чорна п’ятниця припадає на день після Дня подяки у США, який святкують у четвертий четвер листопада. Тому дата щороку змінюється. Традиційно розпродажі тривають один день, але зараз багато магазинів починають акції за кілька днів або навіть тижнів до цієї дати. Часто вони продовжуються до Кіберпонеділка.

Реклама

27 листопада День захисту черепах / © pexels.com

Також 27 листопада День захисту черепах. Всесвітній день черепах започаткувала 2000 року американська організація American Tortoise Rescue, заснована Сьюзен Теллем і Маршаллом Томпсоном. Головною метою ініціативи стало привернення уваги суспільства до проблем черепах, які опинилися під загрозою зникнення через діяльність людини.

27 листопада День заснування Національної Академії Наук України / © unsplash.com

А ще 27 листопада День заснування Національної Академії Наук України. Ідею створення української академії наук реалізували за часів Української Держави під керівництвом гетьмана Павла Скоропадського. 14 листопада 1918 року він підписав закон «Про заснування Української академії наук у Києві». До організації нової установи долучилися відомі українські та європейські вчені. Першим президентом Академії обрали видатного науковця, геолога та геохіміка Володимир Вернадський, а неодмінним секретарем став сходознавець Агатангел Кримський.

27 листопада святкують День шпильок і голок / © pexels.com

27 листопада святкують День шпильок і голок. Шпильки та голки супроводжують людей протягом тисячоліть. Вони допомагали створювати одяг, прикрашати тканини, виготовляти побутові речі та розвивати різні види рукоділля. Перші голки з’явилися ще в доісторичні часи. Археологи знаходили вироби з кісток, рогів і бивнів тварин, якими первісні люди зшивали шкури для виготовлення одягу.

Новини партнерів

Новини партнерів