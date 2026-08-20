Яке свято 27 серпня 2026 року / © ТСН

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27 серпня 2026 року — четвер. 1645-й день війни в Україні.

Яке свято 27 серпня

27 серпня віряни святкують День пам’яті преподобного Пімена / © pexels.com

27 серпня віряни святкують День пам’яті преподобного Пімена. Один із найшанованіших християнських подвижників IV–V століть, який усе своє життя присвятив молитві, посту та духовному вдосконаленню в єгипетській пустелі. Він прославився мудрістю, смиренням і милосердям, а його духовні настанови стали прикладом для багатьох поколінь монахів і мирян. Православна Церква шанує преподобного Пімена як взірець терпіння, любові до Бога та ближніх.

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27 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день боксу / © pexels.com

27 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день боксу. Спортивне свято, присвячене одному з найпопулярніших видів єдиноборств. Його створили, щоб популяризувати бокс, підтримати спортсменів і нагадати про важливість сили, витривалості, дисципліни та чесної боротьби. У цей день у різних країнах проводять турніри, відкриті тренування, показові поєдинки та спортивні заходи, які знайомлять людей із боксом і надихають молодь вести активний і здоровий спосіб життя.

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27 серпня Міжнародний день лотереї / © pexels.com

Також 27 серпня Міжнародний день лотереї. Лотереї існують уже багато століть і в різні часи допомагали фінансувати будівництво доріг, мостів, навчальних закладів та інших громадських проєктів. Сьогодні цей день привертає увагу до відповідальної участі в азартних іграх, нагадуючи, що лотерея — це насамперед розвага, де шанс на виграш визначається випадком, а не спосіб заробітку.

27 серпня День українського сала / © pexels.com

А ще 27 серпня День українського сала. Сало здавна є традиційним продуктом, який цінують за поживність, простоту зберігання та різноманіття способів приготування. У цей день проводять гастрономічні фестивалі, ярмарки, дегустації та кулінарні конкурси, популяризуючи українські традиції й національну кухню. День українського сала нагадує про багату кулінарну спадщину України та її унікальні гастрономічні традиції.

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