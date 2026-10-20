Яке свято 27 жовтня 2026 року / © ТСН

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27 жовтня 2026 року — вівторок. 1706-й день війни в Україні.

Яке свято 27 жовтня

27 жовтня віряни святкують День пам’яті мученика Нестора / © unsplash.com

27 жовтня віряни святкують День пам’яті мученика Нестора. Ранньохристиянський святий, який жив у III столітті в місті Солунь (нині Салоніки, Греція). За переказами, він був юнаком і учнем святого Димитрія Солунського. Нестор прославився сміливістю та міцною вірою в Ісуса Христа. Він виступив проти силача Лія, який за наказом імператора вбивав християн, і переміг його в поєдинку. За це Нестора стратили за наказом імператора Максиміана.

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27 жовтня в Україні святкують День української писемності та мови / © pexels.com

27 жовтня в Україні святкують День української писемності та мови. Свято започаткували 1997 року. Його мета — популяризувати українську мову, підтримувати розвиток української писемності та заохочувати людей спілкуватися рідною мовою. У цей день традиційно проводять мовні конкурси, тематичні заходи та пишуть Радіодиктант національної єдності.

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27 жовтня Міжнародний день панди / © pexels.com

Також 27 жовтня Міжнародний день панди. Панди мешкають переважно в гірських районах Китаю та харчуються здебільшого бамбуком. Попри свій милий вигляд, ці тварини тривалий час перебували під загрозою зникнення через втрату природного середовища та діяльність людини. Завдяки природоохоронним програмам чисельність великих панд поступово відновлюється.

27 жовтня Всесвітній день ерготерапії або трудотерапії / © pexels.com

А ще 27 жовтня Всесвітній день ерготерапії або трудотерапії. Його започаткувала 2010 року Всесвітня федерація ерготерапевтів (WFOT), щоб привернути увагу до важливості цієї професії та її внеску в покращення якості життя людей. Ерготерапія — це напрям реабілітації, який допомагає людям відновлювати або розвивати навички, необхідні для повсякденного життя. Ерготерапевти працюють із людьми, які пережили травми, інсульти, мають інвалідність або інші порушення, що ускладнюють виконання звичних справ. Вони допомагають знову навчитися самостійно одягатися, готувати їжу, працювати та брати участь у суспільному житті.

27 жовтня святкують Всесвітній день аудіовізуальної спадщини / © pexels.com

27 жовтня святкують Всесвітній день аудіовізуальної спадщини. Його започаткували 2005 року, щоб привернути увагу до важливості збереження кінофільмів, телевізійних і радіозаписів, фотографій та інших аудіовізуальних матеріалів, які відображають історію людства. Аудіовізуальна спадщина допомагає зберігати пам’ять про важливі історичні події, культурні традиції, видатних особистостей і повсякденне життя людей минулих поколінь. Проте багато таких матеріалів перебувають під загрозою зникнення через старіння носіїв, пошкодження плівок і застарілі технології відтворення.

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