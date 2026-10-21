Яке свято 28 жовтня 2026 року / © ТСН

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28 жовтня 2026 року — середа. 1707-й день війни в Україні.

Яке свято 28 жовтня

28 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Терентія і Неоніли / © pexels.com

28 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Терентія і Неоніли. Християнські святі, які жили в III столітті за часів переслідувань християн у Римській імперії. За церковним переказом, Терентій і його дружина Неоніла виховали дітей у християнській вірі. Коли родину змушували зректися Христа та поклонитися язичницьким богам, вони залишилися вірними своїм переконанням. За це Терентій, Неоніла та їхні діти прийняли мученицьку смерть.

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28 жовтня в Україні святкують День бабусь та дідусів / © pexels.com

28 жовтня в Україні святкують День бабусь та дідусів. Цього дня онуки вітають бабусь і дідусів, дарують їм квіти, листівки та подарунки, телефонують або проводять час разом. Свято нагадує про важливість уваги до старших родичів, вдячності за їхню любов і підтримку.

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28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників / © КМДА

Також 28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників. Саме цього дня 1944 року радянські війська зайняли територію Закарпаття, яка на той час залишалася під контролем нацистської Німеччини та її союзників. Ця подія ознаменувала завершення вигнання нацистських окупантів з українських земель.

28 жовтня Міжнародний день креольської культури / © pexels.com

А ще 28 жовтня Міжнародний день креольської культури. Свято присвячене збереженню та популяризації креольських мов, традицій, музики, танців і кухні. Креольська культура сформувалася внаслідок взаємодії різних народів і культур, зокрема в регіонах Карибського басейну, Індійського океану та інших частинах світу. Вона поєднує африканські, європейські, азійські та місцеві традиції. Креольські мови виникали в умовах спілкування людей, які розмовляли різними мовами, і з часом ставали повноцінними засобами повсякденного спілкування.

28 жовтня святкують Міжнародний день анімації / © pexels.com

28 жовтня святкують Міжнародний день анімації. Свято присвячене мистецтву створення мультфільмів і всім, хто працює над анімаційними фільмами: художникам, режисерам, сценаристам, аніматорам і фахівцям із візуальних ефектів. Дату обрали на честь першого публічного показу оптичного театру французького винахідника Еміля Рейно, який відбувся 28 жовтня 1892 року в Парижі. Його винахід давав змогу демонструвати рухомі мальовані зображення задовго до появи сучасного кінематографа.

28 жовтня Всесвітній день дзюдо / © pexels.com

Також 28 жовтня Всесвітній день дзюдо. Дату обрали на честь дня народження Дзіґоро Кано — японського педагога, який заснував дзюдо 1882 року. Дзюдо виникло в Японії на основі традиційних бойових мистецтв. Воно поєднує прийоми кидків, утримань і боротьби в партері, а також навчає самоконтролю, дисципліни та поваги до суперника. Назва «дзюдо» перекладається як «м’який шлях».

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28 жовтня День дикої їжі / © pexels.com

А ще 28 жовтня День дикої їжі. Мета цього дня — привернути увагу до природних харчових ресурсів, традицій збирання дикорослих продуктів і використання місцевих сезонних інгредієнтів у кулінарії. У різних країнах люди знайомляться з їстівними рослинами, готують страви з лісових ягід і грибів, а також дізнаються більше про природу свого регіону.

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