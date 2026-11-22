Яке свято 29 листопада 2026 року / © ТСН

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29 листопада 2026 року — неділя. 1739-й день війни в Україні.

Яке свято 29 листопада

29 листопада віряни святкують День пам’яті мучеників Парамона і Філумена / © pexels.com

29 листопада віряни святкують День пам’яті мучеників Парамона і Філумена. За церковним переказом, святий Парамон жив у III столітті за правління імператора Декія. Він відкрито виступив проти жорстокого переслідування християн і відмовився зректися своєї віри. За це його стратили разом із великою групою християн. Святий Філумен також шанується як мученик за християнську віру. Він прийняв страждання і смерть, не відмовившись від переконань.

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29 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день молоді / © pexels.com

29 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день молоді. Ініціатором став Папа Римський Іван Павло II. 1985 року він офіційно проголосив проведення Всесвітнього дня молоді, прагнучи об’єднати молодих християн з усього світу. Перша офіційна зустріч відбулася 1986 року.

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29 листопада Міжнародний день Біблії / © pexels.com

Також 29 листопада Міжнародний день Біблії. Припадає на останню неділю листопада. Міжнародну ініціативу International Day of the Bible започаткували 2014 року за участю National Bible Association, American Bible Society та інших партнерських організацій. Її мета — привернути увагу людей до читання Біблії та зробити Святе Письмо доступнішим для різних поколінь.

29 листопада Міжнародний день жінок-правозахисників / © pexels.com

А ще 29 листопада Міжнародний день жінок-правозахисників. Ідея започаткувати цей день виникла під час Першої міжнародної консультації з питань захисту жінок-правозахисників, яка відбулася в листопаді 2005 року в Коломбо (Шрі-Ланка). Учасники зустрічі запропонували 29 листопада зробити днем визнання та підтримки діяльності жінок, які захищають права людини. Святкувати його почали з 2006 року.

29 листопада святкують Міжнародний день ягуара / © pexels.com

29 листопада святкують Міжнародний день ягуара. Це екологічна дата, присвячена збереженню ягуарів, захисту їхнього природного середовища та приверненню уваги до загроз, які можуть призвести до зникнення цих хижаків. Міжнародний день ягуара започаткували 2018 року під час конференції ООН з біорізноманіття, яка проходила в єгипетському Шарм-еш-Шейху. Ініціаторами виступили уряди країн Латинської Америки та міжнародні природоохоронні організації. Дату 29 листопада обрали для привернення уваги до необхідності спільних зусиль зі збереження цього виду.

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