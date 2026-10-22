Яке свято 29 жовтня 2026 року / © ТСН

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29 жовтня 2026 року — четвер. 1708-й день війни в Україні.

Яке свято 29 жовтня

29 жовтня віряни святкують День пам’яті преподобної Анастасії / © pexels.com

29 жовтня віряни святкують День пам’яті преподобної Анастасії. Християнська свята, яку вшановують за її міцну віру, смирення та відданість Богові. Вона присвятила своє життя молитві й духовному служінню, ставши прикладом терпіння, милосердя та стійкості перед життєвими випробуваннями.

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29 жовтня в Україні святкують День військового фінансиста Збройних Сил України / © unsplash.com

29 жовтня в Україні святкують День військового фінансиста Збройних Сил України. Професійне свято фахівців, які відповідають за фінансове забезпечення українського війська. Їхня робота охоплює планування та використання бюджетних коштів, нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, виплату зарплат і контроль за фінансовими ресурсами.

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29 жовтня Всесвітній день боротьбі з інсультом / © pexels.com

Також 29 жовтня Всесвітній день боротьбі з інсультом. Його мета — привернути увагу до профілактики інсульту, нагадати про важливість своєчасного розпізнавання симптомів і необхідність термінової медичної допомоги. Інсульт виникає, коли порушується кровопостачання частини мозку або відбувається крововилив у мозкову тканину. Серед основних ознак — раптова слабкість чи оніміння обличчя, руки або ноги, порушення мовлення, зору та координації.

29 жовтня Всесвітній день кодування / © pexels.com

А ще 29 жовтня Всесвітній день кодування. Кодування відіграє важливу роль у розвитку сучасних технологій, автоматизації та штучного інтелекту. Цей день також нагадує, що почати вивчати програмування можна в будь-якому віці — за допомогою безкоштовних онлайн-курсів, інтерактивних платформ і практичних завдань.

29 жовтня святкують День робітників служби позавідомчої охорони МВС України / © КМДА

29 жовтня святкують День робітників служби позавідомчої охорони МВС України. Професійне свято працівників, які забезпечували охорону підприємств, установ, організацій та інших об’єктів незалежно від форми власності. Служба позавідомчої охорони займалася запобіганням крадіжкам, охороною майна, реагуванням на сигнали тривоги та підтриманням громадського порядку на об’єктах, що перебували під її захистом.

29 жовтня Міжнародний день догляду та підтримки / © pexels.com

Також 29 жовтня Міжнародний день догляду та підтримки. Його проголосила Організація Об’єднаних Націй, щоб привернути увагу до значення доглядової праці та людей, які піклуються про інших. Цей день присвячений медичним працівникам, соціальним працівникам, помічникам із догляду, а також членам родин, які підтримують дітей, літніх людей, людей з інвалідністю та тих, хто потребує допомоги. Значна частина такої праці залишається неоплачуваною і часто недооціненою.

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29 жовтня Всесвітній день псоріазу / © pexels.com

А ще 29 жовтня Всесвітній день псоріазу. Його мета — підвищити обізнаність про псоріаз, привернути увагу до потреб людей із цим захворюванням і подолати упередження щодо нього. Псоріаз — це хронічне запальне захворювання, яке найчастіше проявляється червоними плямами на шкірі, вкритими сріблястими лусочками. Воно пов’язане з порушенням роботи імунної системи, може супроводжуватися свербежем і періодами загострення. Псоріаз не є заразним і не передається під час дотику чи побутового контакту.

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