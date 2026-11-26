Яке свято 3 грудня 2026 року / © ТСН

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3 грудня 2026 року — четвер. 1743-й день війни в Україні.

Яке свято 3 грудня

3 грудня віряни святкують День пам’яті святого пророка Софонії / © unsplash.com

3 грудня віряни святкують День пам’яті святого пророка Софонії. Він жив у VII столітті до Різдва Христового, за часів правління юдейського царя Йосії, та проповідував у період духовного занепаду й поширення язичництва серед народу. Софонія закликав людей відмовитися від гріха, несправедливості та поклоніння чужим богам, повернутися до Господа й жити відповідно до Його заповідей. У своїх пророцтвах він попереджав про Божий суд над народами та Юдеєю, наголошуючи, що зло й гординя не залишаться без покарання.

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3 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день комп’ютерної графіки / © pexels.com

3 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день комп’ютерної графіки. Ідею започаткувала американська компанія Alias 1998 року. Дату обрали символічно: написання 3 December нагадує позначення 3D — тривимірної графіки. Спочатку свято стосувалося переважно художників і аніматорів, які працювали з 3D-технологіями, але згодом охопило всю сферу комп’ютерної графіки.

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3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю / © pexels.com

Також 3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю. Його проголосила Генеральна асамблея ООН 1992 року, щоб привернути увагу до прав, гідності та добробуту людей з інвалідністю, а також сприяти їхній повноцінній участі в суспільному житті. Цей день покликаний нагадати про труднощі, з якими люди з інвалідністю стикаються щодня: недоступність громадського транспорту, будівель, освіти, медичних послуг, працевлаштування та інформації. Важливим завданням є подолання дискримінації, стереотипів і створення умов, у яких кожна людина має рівні можливості.

3 грудня Всесвітній день баскської мови або еускари / © pexels.com

А ще 3 грудня Всесвітній день баскської мови або еускари. Свято присвячене збереженню, популяризації та розвитку однієї з найдавніших мов Європи, яка досі залишається загадкою для лінгвістів. Баскська мова поширена на території Країни Басків, що охоплює регіони на півночі Іспанії та південному заході Франції. Її унікальність полягає в тому, що вона не належить до жодної з відомих мовних сімей. Еускару вважають ізольованою мовою, а її походження досі остаточно не з’ясоване.

3 грудня святкують День народження SMS / © pexels.com

3 грудня святкують День народження SMS. Саме цього дня 1992 року було надіслано перше SMS у світі. Його текст складався лише з двох слів: «Merry Christmas» («Веселого Різдва»). Повідомлення відправив 22-річний британський програміст Ніл Папворт (Neil Papworth) з комп’ютера на мобільний телефон свого колеги Річарда Джарвіса. Це сталося у Великій Британії, у мережі Vodafone. Телефон отримувача — Orbitel 901 — міг приймати повідомлення, але ще не мав можливості відповідати на них.

3 грудня Міжнародний день боротьби з пестицидами / © pexels.com

Також 3 грудня Міжнародний день боротьби з пестицидами. Його започаткували 1998 року за ініціативи міжнародної організації Pesticide Action Network (PAN). Дата пов’язана з трагедією в індійському місті Бхопал, яка сталася 3 грудня 1984 року. Тоді на заводі з виробництва пестицидів стався витік токсичного газу метилізоціанату. Хмара отруйної речовини поширилася на густонаселені райони міста, спричинивши масове отруєння людей. Катастрофа забрала тисячі життів, а сотні тисяч постраждалих зіткнулися з тривалими проблемами зі здоров’ям. Аварію в Бхопалі вважають однією з наймасштабніших промислових катастроф в історії.

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3 грудня Всесвітній день катання на ковзанах / © pexels.com

А ще 3 грудня Всесвітній день катання на ковзанах. Свято започаткувала Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) 2022 року. У цей день ковзанки та спортивні клуби в різних країнах організовують безкоштовні тренування, майстер-класи для початківців, показові виступи фігуристів, розважальні програми та тематичні заходи. Особливу увагу приділяють дітям і молоді, заохочуючи їх відкривати для себе спорт і проводити більше часу в русі.

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