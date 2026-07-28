Яке свято 3 серпня 2026 року / © ТСН

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3 серпня 2026 року — понеділок. 1621-й день війни в Україні.

Яке свято 3 серпня

3 серпня віряни святкують День пам’яті преподобних Ісаакія, Далмата і Фауста / © pexels.com

3 серпня віряни святкують День пам’яті преподобних Ісаакія, Далмата і Фауста. Преподобний Ісаакій Далматський — пустельник, який прибув до Константинополя, щоб захищати православну віру від аріанства. За переказами, він передбачив загибель імператора Валента, якщо той не відкриє православні храми. Після смерті Валента пророцтво справдилося, а Ісаакій заснував монастир. Преподобний Далмат — був військовим, але залишив службу й разом із сином вступив до монастиря, заснованого Ісаакієм. Після смерті наставника став ігуменом обителі, яка згодом отримала назву Далматського монастиря. Він був відомий мудрістю, благочестям і захистом православного вчення. Преподобний Фауст — син Далмата, який змалку прийняв чернецтво. Він допомагав батькові в управлінні монастирем, вирізнявся смиренням, молитвою та подвижницьким життям.

3 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день кавуна / © pexels.com

3 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день кавуна. Це неофіційне свято присвячене одному з найулюбленіших літніх фруктів (з ботанічної точки зору — ягоді). Кавун походить із південної частини Африки, де його почали вирощувати тисячі років тому. Згодом він поширився до Єгипту, Азії та Європи, а сьогодні є популярним практично в усьому світі. Особливо відомими своїми кавунами є Україна, Туреччина, Китай, США та Іспанія.

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3 серпня День поширення інформації про синдром гвоздики / © pexels.com

Також 3 серпня День поширення інформації про синдром гвоздики. Його мета — підвищити обізнаність про це надзвичайно рідкісне генетичне захворювання, підтримати пацієнтів і їхні родини, а також привернути увагу до важливості ранньої діагностики та наукових досліджень. Назва CLOVES — це абревіатура від англійських слів Congenital Lipomatous Overgrowth, Vascular malformations, Epidermal nevi, Spinal/Skeletal anomalies, що описують основні прояви синдрому — вроджене надмірне розростання жирової тканини, судинні аномалії, епідермальні невуси (родимі плями на шкірі), аномалії хребта та кісток. Синдром CLOVES спричинений мутацією гена PIK3CA, яка виникає випадково ще під час внутрішньоутробного розвитку. Захворювання не є спадковим і зустрічається дуже рідко.

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