Яке свято 30 липня 2026 року / © ТСН

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30 липня 2026 року — четвер. 1617-й день війни в Україні.

Яке свято 30 липня

30 липня віряни святкують День пам’яті святих апостолів Сили і Силуана, і тих, що з ними / © pexels.com

30 липня віряни святкують День пам’яті святих апостолів Сили і Силуана, і тих, що з ними. Апостол Сила був одним із найближчих співробітників апостола Павла. Після Єрусалимського собору він разом із Павлом вирушив у місіонерські подорожі, проповідуючи християнство в Сирії, Малій Азії, Македонії та Греції. За проповідь він зазнав ув’язнення і переслідувань, але залишився вірним Христові. Апостол Силуан (якого багато дослідників ототожнюють із Силою) також був ревним проповідником Євангелія. Він допомагав апостолам Петру і Павлу, був єпископом у Солуні та зміцнював перші християнські громади. Його ім’я згадується в посланнях апостола Павла.

30 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день дружби / © pexels.com

30 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день дружби. Ідея свята полягає в тому, що щира дружба допомагає долати непорозуміння, зміцнює взаємну повагу та сприяє миру. У цей день людей закликають проявляти доброту, підтримувати друзів, налагоджувати нові знайомства та цінувати тих, хто поруч. У різних країнах Міжнародний день дружби святкують по-різному: зустрічаються з друзями, обмінюються подарунками, проводять благодійні заходи, флешмоби та тематичні акції. Багато людей просто телефонують або пишуть тим, кого давно не бачили, щоб нагадати про свою вдячність і теплі почуття.

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30 липня День екологічного боргу / © pexels.com

Також 30 липня День екологічного боргу. Символічна дата, яка показує, коли людство вичерпує той обсяг природних ресурсів, який Земля здатна відновити за один рік. Після цієї дати люди фактично починають жити «в борг» у природи, використовуючи ресурси швидше, ніж планета встигає їх відновлювати.

30 липня Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій / © pexels.com

А ще 30 липня Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій. Припадає на останній четвер липня. Свято присвячене спеціалістам, які допомагають компаніям, державним установам та іншим організаціям успішно впроваджувати нові цифрові інструменти й навчати працівників ефективно ними користуватися. Це відносно молоде свято, започатковане 2023 року з ініціативи професійної спільноти у сфері цифрової трансформації. Його мета — привернути увагу до важливої ролі фахівців, які забезпечують не лише встановлення нових технологій, а й їхнє успішне освоєння людьми.

30 липня святкують Всесвітній день вишивки / © pexels.com

30 липня святкують Всесвітній день вишивки. Свято започаткувала 2011 року шведська організація Broderiakademin (BRAK). Її ініціатори прагнули нагадати, що вишивка — це не лише декоративне мистецтво, а й спосіб передавати культурну спадщину, історію, традиції та особисті почуття через орнаменти й символи.

30 липня Всесвітній день сноркелінгу / © pexels.com

Також 30 липня Всесвітній день сноркелінгу. Його мета — популяризувати сноркелінг як доступний вид активного відпочинку та привернути увагу до необхідності збереження морських і океанічних екосистем. Сноркелінг — це плавання на поверхні води з маскою, трубкою, а зазвичай і ластами, що дозволяє спостерігати за підводним світом без складного спорядження для дайвінгу. Завдяки простоті та доступності цей вид відпочинку став популярним серед мандрівників різного віку.

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30 липня Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми / © pexels.com

А ще 30 липня Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми — це злочин, під час якого людей вербують, перевозять, приховують або утримують з метою експлуатації. Постраждалі можуть стати жертвами примусової праці, сексуальної експлуатації, жебрацтва, примусових шлюбів, злочинної діяльності чи навіть незаконного вилучення органів. Від цього злочину потерпають чоловіки, жінки й діти в усьому світі.

30 липня святкують День свекра / © pexels.com

30 липня святкують День свекра. Мета цього дня — висловити вдячність свекру за його підтримку, мудрість і внесок у життя родини. Це гарна нагода зміцнити сімейні стосунки, провести час разом і подякувати людині, яка виховала вашого чоловіка або дружину.

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