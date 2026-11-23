Яке свято 30 листопада 2026 року / © ТСН

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30 листопада 2026 року — понеділок. 1740-й день війни в Україні.

Яке свято 30 листопада

30 листопада віряни святкують День пам’яті апостола Андрія Первозванного / © pexels.com

30 листопада віряни святкують День пам’яті апостола Андрія Первозванного. Андрій був рибалкою з міста Віфсаїда, що в Галілеї. Спочатку був учнем Івана Хрестителя, а згодом, почувши проповідь Ісуса, став його послідовником. Після воскресіння Христа Андрій поширював християнство в різних землях. За церковним переказом, проповідував і на територіях поблизу Чорного моря, зокрема на землях майбутньої України. За переказами, був розіп’ятий у місті Патри (Греція) на хресті у формі літери X, який згодом назвали Андріївським.

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30 листопада в Україні святкують День гарбуза / © pexels.com

30 листопада в Україні святкують День гарбуза. Гарбуз містить бета-каротин, клітковину, калій, вітаміни та інші корисні речовини. Він має невисоку калорійність і підходить для приготування багатьох страв — від крем-супів до десертів. Це тематичне осіннє свято, присвячене одному з найпопулярніших сезонних овочів. Воно символізує щедрість осіннього врожаю, достаток, домашній затишок і українські кулінарні традиції.

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30 листопада День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ / © unsplash.com

Також 30 листопада День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ. Це професійне свято українських військовослужбовців, які цілодобово стежать за повітряним простором країни, виявляють повітряні загрози та забезпечують інформацією підрозділи протиповітряної оборони. Його встановили 16 вересня 2010 року наказом міністра оборони України № 490. У 2026 році дата припадає на понеділок. Радіотехнічні війська часто називають «очима Повітряних Сил». Їхнє головне завдання — радіолокаційна розвідка та контроль повітряної обстановки.

30 листопада Всесвітній день домашніх тварин / © pexels.com

А ще 30 листопада Всесвітній день домашніх тварин. Це нагода нагадати про важливість турботи про тварин, які живуть поруч із людьми: собак, котів, папуг, гризунів та інших домашніх улюбленців. Головна ідея дня — нагадати, що домашні тварини залежать від своїх господарів і потребують належного догляду протягом усього життя.

30 листопада Кіберпонеділок / © pexels.com

Також 30 листопада Кіберпонеділок. Міжнародний день онлайн-розпродажів, під час якого інтернет-магазини пропонують покупцям знижки на техніку, електроніку, одяг, косметику, побутові товари та інші категорії продукції. Свято виникло у США як продовження розпродажів Чорної п’ятниці, але з акцентом на покупки через інтернет. Кіберпонеділок припадає на перший понеділок після Дня подяки у США, який святкують у четвертий четвер листопада.

30 листопада Міжнародний день захисту інформації / © pexels.com

А ще 30 листопада Міжнародний день захисту інформації. Щорічна дата, присвячена питанням кібербезпеки, захисту персональних даних і безпечного використання цифрових технологій. Його мета — нагадати користувачам, компаніям та організаціям про важливість збереження інформації від крадіжок, пошкодження та несанкціонованого доступу.

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30 листопада святкують Міжнародний день спідниць / © pexels.com

30 листопада святкують Міжнародний день спідниць. Дата не має офіційного статусу міжнародного свята, затвердженого ООН. Спідниця належить до найдавніших видів одягу. Її носили ще в давніх цивілізаціях, причому як жінки, так і чоловіки. У різні історичні періоди вона змінювала довжину, форму, матеріали та призначення.

30 листопада Міжнародний день згоди / © pexels.com

Також 30 листопада Міжнародний день згоди. Тематична дата, присвячена взаєморозумінню, мирному співіснуванню, пошуку компромісів і вмінню домовлятися навіть за наявності різних поглядів та інтересів. Згода — це добровільне прийняття певних умов, рішень або пропозицій усіма сторонами, яких вони стосуються. Вона відіграє важливу роль у побудові здорових стосунків, суспільної довіри та міжнародної співпраці.

30 листопада День пам’яті всіх жертв хімічної війни / © pexels.com

А ще 30 листопада День пам’яті всіх жертв хімічної війни. Міжнародна пам’ятна дата, присвячена людям, які загинули або постраждали внаслідок застосування хімічної зброї. Її мета — вшанувати пам’ять жертв хімічних атак і нагадати світові про необхідність повної заборони такої зброї.

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