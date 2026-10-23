Яке свято 30 жовтня 2026 року / © ТСН

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30 жовтня 2026 року — п’ятниця. 1709-й день війни в Україні.

Яке свято 30 жовтня

30 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його / © pexels.com

30 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його. Зиновій був єпископом і разом зі своєю сестрою Зиновією сповідував християнську віру. За переказами, він допомагав нужденним і зцілював хворих. Під час переслідувань християн за імператора Діоклетіана брата й сестру схопили та змушували зректися віри. Вони залишилися вірними Христу й зазнали мученицької смерті близько 285 року.

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30 жовтня в Україні святкують День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків / © КМДА

30 жовтня в Україні святкують День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Він присвячений правоохоронцям, які протидіють незаконному виробництву, розповсюдженню та збуту наркотичних речовин. Їхня робота охоплює виявлення наркоторгівлі, викриття злочинних угруповань, припинення діяльності підпільних лабораторій і запобігання залученню людей до незаконного обігу наркотиків. Цей день є нагодою відзначити внесок правоохоронців у боротьбу з наркозлочинністю та захист здоров’я населення. Водночас протидія незаконному обігу наркотиків потребує співпраці поліції, медичних установ, освітніх закладів і громадськості.

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30 жовтня День тренера в Україні / © unsplash.com

Також 30 жовтня День тренера в Україні. Неофіційне професійне свято людей, які готують спортсменів до змагань, допомагають розвивати фізичні здібності, виховують дисципліну та підтримують своїх вихованців на шляху до спортивних досягнень. Тренер відіграє важливу роль у житті спортсмена: він навчає працювати в команді, долати труднощі, правильно оцінювати власні сили й не здаватися після поразок. Його робота потребує професійних знань, терпіння, відповідальності та вміння знаходити підхід до кожного вихованця.

30 жовтня Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів / © pexels.com

А ще 30 жовтня Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. Цей день нагадує про важливість роботи медичних працівників, які допомагають пацієнтам відновлюватися після переломів, травм, операцій на суглобах і захворювань опорно-рухового апарату. Вони стежать за станом хворих, контролюють біль, доглядають за післяопераційними ранами та допомагають людям поступово повертатися до звичного життя.

30 жовтня святкують День поінформованості про цукрову залежність / © pexels.com

30 жовтня святкують День поінформованості про цукрову залежність. Мета цього дня — нагадати про ризики надмірного вживання солодощів і солодких напоїв. Велика кількість доданого цукру в раціоні може сприяти набору ваги, підвищувати ризик розвитку карієсу та метаболічних порушень. Деяким людям також складно контролювати потяг до солодкого, особливо під час стресу або втоми.

30 жовтня Всесвітній день лемура / © pexels.com

Також 30 жовтня Всесвітній день лемура. Свято започаткували 2014 року на Мадагаскарі, щоб привернути увагу до унікальних тварин острова та необхідності їхнього збереження. Лемури — примати, які в природі мешкають переважно на Мадагаскарі. Вони вирізняються великими очима, довгими хвостами та різноманітною поведінкою. Ці тварини відіграють важливу роль у лісових екосистемах, зокрема поширюють насіння рослин.

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30 жовтня Всесвітній день аудіодрами / © pexels.com

А ще 30 жовтня Всесвітній день аудіодрами. Аудіодрами — це радіовистави та аудіосеріали, у яких слухачі стежать за сюжетом без зображення. Жанр охоплює детективи, комедії, фантастику, трилери й історичні твори. Сьогодні аудіодрами можна слухати на радіо, у подкастах і на цифрових платформах.

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