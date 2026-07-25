Яке свято 31 липня 2026 року / © ТСН

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31 липня 2026 року — п’ятниця. 1618-й день війни в Україні.

Яке свято 31 липня

31 липня віряни святкують День пам’яті святого і праведного Євдокима / © pexels.com

31 липня віряни святкують День пам’яті святого і праведного Євдокима. Він народився в заможній та побожній родині в Каппадокії (територія сучасної Туреччини). За наказом імператора служив правителем області Харсіан, де чесно виконував свої обов’язки, захищав бідних, допомагав нужденним і завжди керувався християнськими принципами. Євдоким усе життя зберігав цнотливість, був скромним, багато молився та уникав марнославства. Помер молодим, приблизно у 33 роки. Після його смерті мощі святого виявилися нетлінними, а біля них почали відбуватися численні зцілення, що стало свідченням його святості.

31 липня в Україні і світі святкують День системного адміністратора / © pexels.com

31 липня в Україні і світі святкують День системного адміністратора. Свято започаткував американець Тед Кекатос 2000 року. Ідея виникла після реклами, в якій співробітники дякували системному адміністратору за встановлення нових комп’ютерів. Відтоді це свято щороку відзначають в останню п’ятницю липня.

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31 липня Міжнародний день рятувальника / © pexels.com

Також 31 липня Міжнародний день рятувальника. Мета цього дня — привернути увагу до важливості професії рятувальника, висловити вдячність за їхню самовідданість і нагадати суспільству про цінність взаємодопомоги та готовності діяти в екстремальних умовах.

31 липня Всесвітній день рейнджерів / © pexels.com

А ще 31 липня Всесвітній день рейнджерів. Це міжнародна дата, присвячена людям, які охороняють природні території, захищають дику природу та зберігають біорізноманіття планети. Свято започаткували 2007 року з ініціативи Міжнародної федерації рейнджерів (International Ranger Federation) та благодійної організації The Thin Green Line Foundation. Дату обрали, щоб вшанувати пам’ять рейнджерів, які загинули або зазнали поранень під час виконання службових обов’язків, а також привернути увагу до важливості їхньої професії.

31 липня святкують День африканської жінки / © pexels.com

31 липня святкують День африканської жінки. Це міжнародна пам’ятна дата, присвячена вшануванню внеску жінок Африки в розвиток суспільства, економіки, культури та боротьбу за рівність і права людини. Свято було засноване на честь створення 31 липня 1962 року Панафриканської жіночої організації (Pan-African Women’s Organization, PAWO) в Танзанії. Відтоді цей день став символом солідарності африканських жінок і їхньої ролі у розвитку континенту.

31 липня День обізнаності про незвичайні музичні інструменти / © pexels.com

Також 31 липня День обізнаності про незвичайні музичні інструменти. Це неофіційне міжнародне свято, покликане познайомити людей із рідкісними, незвичними та маловідомими музичними інструментами з різних куточків світу. Його головна мета — популяризувати музичне різноманіття, заохотити людей відкривати нові звуки та знайомитися з культурною спадщиною різних народів.

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31 липня День безпородної собаки / © pexels.com

А ще 31 липня День безпородної собаки. Ініціаторкою свята стала американська експертка з поведінки домашніх тварин і захисниця прав тварин Коллін Пейдж. Головна мета цього дня — привернути увагу до мільйонів безпородних собак, які перебувають у притулках, і заохотити людей дарувати їм новий дім.

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