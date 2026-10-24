Яке свято 31 жовтня 2026 року / © ТСН

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31 жовтня 2026 року — субота. 1710-й день війни в Україні.

Яке свято 31 жовтня

31 жовтня віряни святкують День пам’яті апостолів Стахія, Амплія й інших / © unsplash.com

31 жовтня віряни святкують День пам’яті апостолів Стахія, Амплія й інших. Святий Стахій — за церковним переданням, був поставлений апостолом Андрієм Первозваним єпископом Візантії. Він проповідував Євангеліє та допомагав формувати першу християнську громаду. Святий Амплій — згадується апостолом Павлом у Посланні до римлян. Павло називає його улюбленим у Господі. За переданням, Амплій проповідував християнство та служив єпископом. Святий Урбан — також згаданий Павлом у Посланні до римлян. За церковним переданням, він був помічником апостолів у поширенні віри. Святий Наркис — християнський проповідник, якого церковне передання пов’язує з єпископським служінням. Святий Апелій — згадується в Посланні до римлян як випробуваний у Христі. Святий Аристовул — за переданням, проповідував Євангеліє та служив християнським громадам. Святі Іродіон і Флегонт — також згадані апостолом Павлом серед перших християн

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31 жовтня в Україні і світі святкують Геловін / © pexels.com

31 жовтня в Україні і світі святкують Геловін. Витоки Геловіну пов’язують із давнім кельтським святом Самайн, яке символізувало завершення сезону збору врожаю та початок темної пори року. Згодом давні звичаї переплелися з християнськими традиціями вшанування святих і померлих. На гарбузах створюють кумедні або моторошні обличчя, а всередину ставлять свічки чи ліхтарики. Діти й дорослі перевдягаються у відьом, привидів, казкових персонажів і героїв фільмів. Діти ходять від дверей до дверей і просять солодощі. Будинки декорують павутинням, скелетами, кажанами та тематичними ліхтарями.

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31 жовтня Міжнародний день Чорного моря / © pexels.com

А ще 31 жовтня Міжнародний день Чорного моря. Його мета — привернути увагу до екологічних проблем Чорного моря, збереження морських мешканців і необхідності спільних дій для захисту водного середовища. Дату обрали на честь події 31 жовтня 1996 року, коли шість причорноморських держав — Україна, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина та Росія — підписали Стратегічний план дій із відновлення та захисту Чорного моря. Документ визначив спільні заходи для зменшення забруднення й збереження морської екосистеми.

31 жовтня Всесвітній день економії / © pexels.com

Також 31 жовтня Всесвітній день економії. Його мета — нагадати про важливість ощадливого ставлення до грошей, фінансового планування та формування заощаджень на майбутнє. Ідею започаткували 31 жовтня 1924 року в італійському Мілані під час Першого міжнародного конгресу ощадних банків. Представники фінансових установ із різних країн вирішили запровадити спеціальний день, який заохочував би людей заощаджувати кошти та дбати про власну фінансову стабільність.

31 жовтня Всесвітній день міст / © pexels.com

А ще 31 жовтня Всесвітній день міст. Його мета — привернути увагу до розвитку міст, проблем урбанізації та створення комфортного, безпечного й екологічного середовища для життя. Свято започаткувала Генеральна Асамблея ООН 2013 року, а вперше його відзначили 2014 року.

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