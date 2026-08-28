Яке свято 4 вересня 2026 року / © pexels.com

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4 вересня 2026 року — п’ятниця. 1653-й день війни в Україні.

Яке свято 4 вересня

4 вересня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохійського / © unsplash.com

4 вересня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохійського. Святий Вавила був єпископом Антіохії та мужньо захищав християнську віру під час переслідувань імператора Декія. За відмову поклонитися язичницьким богам його ув’язнили, де він помер мученицькою смертю. Разом із ним постраждали й троє юнаків, яких він наставляв у християнській вірі.

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4 вересня в Україні святкують День митних брокерів / © pexels.com

4 вересня в Україні святкують День митних брокерів. Митні брокери готують і подають митні декларації, перевіряють документи, визначають митні платежі та допомагають клієнтам дотримуватися митного законодавства. Від їхньої уважності й професійності залежить швидкість та правильність митного оформлення вантажів.

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4 вересня День сексуального здоров’я / © pexels.com

Також 4 вересня День сексуального здоров’я. Цього дня говорять про профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом, контрацепцію, регулярні медичні обстеження, згоду та взаємну повагу у стосунках. Також він допомагає руйнувати міфи й стигму навколо теми сексуального здоров’я.

4 вересня Всесвітній день тхеквондо / © pexels.com

А ще 4 вересня Всесвітній день тхеквондо. Тхеквондо — корейське бойове мистецтво, назва якого приблизно перекладається як «шлях ноги та кулака». Воно поєднує фізичну підготовку, техніку ударів, самодисципліну та повагу до суперника. Цей день покликаний популяризувати тхеквондо у світі, заохочувати людей до занять спортом і нагадувати про цінності, які виховує це бойове мистецтво: витривалість, самоконтроль, наполегливість і повагу.

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