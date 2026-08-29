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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке 5 вересня свято — все про цей день, яке церковне свято

5 вересня, Міжнародний день благодійності. Віряни вшановують пам’ять святого пророка Захарії, отця Івана Хрестителя. До Нового року залишилося 122 дні.

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Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 5 вересня 2026 року

Яке свято 5 вересня 2026 року / © ТСН

5 вересня 2026 року — субота. 1654-й день війни в Україні.

Яке свято 5 вересня

5 вересня віряни святкують День пам’яті святого пророка Захарії, отця Івана Хрестителя / © Pixabay

5 вересня віряни святкують День пам’яті святого пророка Захарії, отця Івана Хрестителя / © Pixabay

5 вересня віряни святкують День пам’яті святого пророка Захарії, отця Івана Хрестителя. Одного разу, коли Захарія служив у храмі, йому з’явився архангел Гавриїл і сповістив, що в них народиться син — Іван, який підготує народ до приходу Месії. Через сумнів у словах ангела Захарія тимчасово втратив здатність говорити. Лише після народження сина, коли він написав на дощечці: «Іван йому ім’я», мова повернулася до нього. Після цього Захарія виголосив пророчий гімн прославлення Бога, відомий як «Благословен Господь, Бог Ізраїлів» (лат. Benedictus), у якому пророкував про місію свого сина та пришестя Спасителя.

5 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день благодійності / © pexels.com

5 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день благодійності / © pexels.com

5 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день благодійності. Його було проголошено Організацією Об’єднаних Націй 2012 року, щоб привернути увагу до важливості благодійності, взаємодопомоги та підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Дата 5 вересня обрана на честь дня смерті Матері Терези, яка присвятила своє життя допомозі бідним, хворим і знедоленим.

5 вересня Європейський день грибів / © pexels.com

5 вересня Європейський день грибів / © pexels.com

Також 5 вересня Європейський день грибів. Це неофіційне екологічно-просвітницьке свято, покликане привернути увагу до різноманіття грибів, їхньої ролі в природі та важливості відповідального збирання. Гриби є невід’ємною частиною лісових екосистем. Вони розкладають органічні рештки, повертаючи поживні речовини в ґрунт, а багато видів утворюють мікоризу — взаємовигідний зв’язок із корінням дерев, що сприяє здоровому росту лісів.

5 вересня Міжнародний день стерв’ятника / © pexels.com

5 вересня Міжнародний день стерв’ятника / © pexels.com

А ще 5 вересня Міжнародний день стерв’ятника. Припадає на першу суботу вересня. Це міжнародна природоохоронна ініціатива, започаткована 2009 року, щоб привернути увагу до стрімкого скорочення популяцій стерв’ятників і необхідності їхнього захисту. Стерв’ятники — це великі хижі птахи, які виконують надзвичайно важливу роль у природі. Вони живляться переважно рештками загиблих тварин, очищаючи довкілля від органічних відходів і допомагаючи запобігати поширенню небезпечних бактерій та хвороб. Саме тому їх часто називають «санітарами природи».

5 вересня святкують Міжнародний день бекону / © pexels.com

5 вересня святкують Міжнародний день бекону / © pexels.com

5 вересня святкують Міжнародний день бекону. Це неофіційне гастрономічне свято виникло на початку 2000-х років серед прихильників бекону як спосіб відзначити один із найпопулярніших м’ясних продуктів у світі. Згодом воно набуло популярності в багатьох країнах.

5 вересня Міжнародний день бороди / © pexels.com

5 вересня Міжнародний день бороди / © pexels.com

Також 5 вересня Міжнародний день бороди. Припадає на першу суботу вересня. Цей день присвячений усім, хто носить бороду, а також культурі догляду за нею. Свято має радше розважальний характер і не пов’язане з якоюсь конкретною релігійною чи державною традицією. Цікаво, що борода в різні історичні періоди була символом мудрості, мужності, статусу та зрілості. Її носіння також тісно пов’язане з культурними, релігійними та соціальними традиціями різних народів.

5 вересня Всесвітній день туристичних журналістів / © pexels.com

5 вересня Всесвітній день туристичних журналістів / © pexels.com

А ще 5 вересня Всесвітній день туристичних журналістів. Їхня робота — це не лише красиві фотографії та рекомендації щодо місць для відпочинку. Туристичні журналісти досліджують історію, традиції, кухню, природу та людей, допомагають читачам відкривати нові напрямки й формують уявлення про різні куточки світу. Особливе значення професія має сьогодні, коли подорожі дедалі частіше пов’язані з питаннями сталого туризму, збереження культурної спадщини, захисту природи та відповідального ставлення до місцевих громад.

5 вересня святкують Міжнародний день жінок корінних народів / © pexels.com

5 вересня святкують Міжнародний день жінок корінних народів / © pexels.com

5 вересня святкують Міжнародний день жінок корінних народів. Жінки корінних народів часто відіграють особливу роль у передаванні знань між поколіннями: зберігають рідні мови, народні ремесла, традиційну кухню, пісні, обряди та знання про природу. Водночас вони можуть стикатися з подвійними викликами — дискримінацією як представниці корінного народу та нерівністю за статевою ознакою. Тому цей день привертає увагу до їхніх прав, безпеки, освіти, економічних можливостей і права брати участь у прийнятті рішень.

5 вересня Всесвітній день множинної мієломи / © pexels.com

5 вересня Всесвітній день множинної мієломи / © pexels.com

Також 5 вересня Всесвітній день множинної мієломи. Його мета — привернути увагу до проблем людей, які живуть із цим захворюванням, важливості своєчасної діагностики, доступу до сучасного лікування та підтримки пацієнтів і їхніх родин. Множинна мієлома отримала таку назву тому, що злоякісні клітини часто утворюють ураження в кількох ділянках кісток. Захворювання може впливати на кісткову тканину, кровотворення та імунну систему.

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