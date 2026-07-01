Яке свято 7 липня 2026 року / © ТСН

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7 липня 2026 року — вівторок. 1594-й день війни в Україні.

Яке свято 7 липня

7 липня віряни святкують День пам’яті преподобного Томи, що в Малеї, і Акакія, про якого згадує «Ліствиця» / © pexels.com

7 липня, віряни святкують День пам’яті преподобного Томи, що в Малеї, і Акакія, про якого згадує «Ліствиця». Преподобний Тома, що в Малеї — святий IX–X століття, який спочатку був знаменитим візантійським воєначальником. Попри військову славу й багатство, він залишив світське життя, прийняв чернецтво та оселився на горі Малея в суворому усамітненні.

Преподобний Акакій, про якого згадує «Ліствиця» — синайський монах VI століття, відомий насамперед своїм винятковим смиренням і послухом. Дев’ять років він терпляче зносив жорстоке ставлення свого старця: побої, образи, голод і важку працю, не нарікаючи.

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7 липня в Україні святкують День працівника природно-заповідної справи / © pexels.com

7 липня в Україні святкують День працівника природно-заповідної справи. Свято було встановлене указом Президента України 2009 року на знак визнання вагомого внеску працівників заповідників, національних природних парків, біосферних резерватів, заказників та інших природоохоронних установ у збереження природної спадщини держави. Головна мета свята — привернути увагу до важливості охорони довкілля, збереження біорізноманіття та унікальних природних екосистем.

7 липня Всесвітній день шоколаду / © pexels.com

Також 7 липня Всесвітній день шоколаду. Вважається, що саме цього дня 1550 року шоколад уперше офіційно з’явився в Європі, хоча достовірних історичних підтверджень цієї дати немає. Свято започаткували у Франції 1995 року, а згодом воно набуло популярності в багатьох країнах світу. Історія шоколаду бере початок у цивілізаціях майя та ацтеків, які готували з какао-бобів гіркий напій із додаванням спецій. Після завезення какао до Європи рецепт поступово змінювався: до нього почали додавати цукор, молоко та інші інгредієнти, а згодом з’явився твердий шоколад, який став одним із найулюбленіших десертів у світі.

7 липня Всесвітній день прощення / © pexels.com

А ще 7 липня Всесвітній день прощення. Це неофіційна міжнародна дата, покликана нагадати про силу прощення як важливого кроку до внутрішнього спокою, зцілення емоційних ран і гармонійних взаємин між людьми. Ідея свята полягає в тому, щоб заохотити людей відпустити образи, примиритися з тими, з ким виникли непорозуміння, або хоча б зробити перший крок до взаєморозуміння. Прощення не означає виправдання несправедливих чи болісних вчинків, а допомагає звільнитися від тягаря негативних емоцій, які можуть виснажувати людину та заважати рухатися вперед.

7 липня святкують Міжнародний день миру та любові / © pexels.com

7 липня святкують Міжнародний день миру та любові. Це неофіційна міжнародна дата, присвячена утвердженню загальнолюдських цінностей — миру, взаємоповаги, співчуття, доброти та любові. Свято нагадує, що саме ці якості допомагають людям долати конфлікти, зміцнювати взаємини та будувати гармонійне суспільство.

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